Assassin’s Creed Mirage – Soundtrack mit OneRepublic angekündigt

„Die meisten Leute wissen das nicht von mir, aber meine Band und ich sind heimliche Spieler. Ich bin seit Beginn der Serie ein großer Fan von Assassin’s Creed. Nach mehreren Touren durch den Mittleren Osten wollte ich den Geist der Region musikalisch einfangen und den Schauplatz des Spiels akustisch so authentisch wie möglich integrieren. Ich kann es kaum erwarten, dass unsere Fans und natürlich die Fans von Assassin’s Creed hören, was wir geschaffen haben. Das ist definitiv einer dieser Momente für mich, in denen man sich kneifen muss, um zu wissen, dass man nicht träumt. – Ryan Tedder (Leadsänger)

Der Song und der Text wurden unter anderem von Ryan Tedder, dem Songwriter und Leadsänger der Band, geschrieben und durch das Spiel inspiriert. Mirage (for Assassin’s Creed Mirage) enthält außerdem einige Samples aus dem Original-Soundtrack von Assassin’s Creed Mirage, der von Brendan Angelides in Zusammenarbeit mit Layth Sidiq, Leadsänger und Violinist, komponiert wurde.

Interscope und Ubisoft kündigen die bevorstehende Veröffentlichung des Soundtracks Mirage (for Assassin’s Creed Mirage) von OneRepublic featuring Mishaal Tamer an. Zum ersten Mal arbeitet Assassin’s Creed als Marke mit einem Top-Künstler zusammen, der einen Grammy Award für sich verbuchen kann.

