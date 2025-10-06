Assassin’s Creed Mirage: Ubisoft kündigt kostenlosen „Valley of Memory“-DLC an

Zwei Jahre nach dem Release von Assassin’s Creed Mirage bekommt der heimliche Fanliebling der Reihe überraschend neues Leben eingehaucht. Ubisoft hat offiziell das kostenlose DLC „Valley of Memory“ angekündigt, und das sorgt bereits vor der vollständigen Enthüllung für ordentlich Gesprächsstoff.

In einem kurzen Teaser sieht man Basim und Dervis, wie sie eine staubige Schlucht durchqueren und auf uralte Ruinen blicken. Mehr verrät das Studio nicht, doch allein das Setting deutet an, dass hier mehr auf dem Spiel steht, als ein einfacher Missionsnachschub.

Alte Wege, neue Erinnerungen

„Valley of Memory“ spielt offenbar in einer Region des heutigen Saudi-Arabiens und könnte damit an historische Wurzeln des Nahen Ostens anknüpfen, ein spannender Schritt für ein Spiel, das ohnehin tief in die islamische Welt des 9. Jahrhunderts eintaucht. Dass das DLC kostenlos erscheinen soll, dürfte für viele Fans ein angenehmes Signal sein, gerade nachdem Assassin’s Creed Mirage bereits mehrere Gratis-Updates wie den New Game Plus- und Permadeath-Modus erhalten hat.

Interessant ist dabei die Finanzierungsstruktur. Ein Teil der Mittel stammt offenbar vom Savvy Games Group, einem Unternehmen des saudischen Staatsfonds. Ubisoft betont allerdings, man habe „volle kreative Kontrolle“ über das Projekt behalten, ein Hinweis darauf, dass man potenziellen Einflussgerüchten direkt den Wind aus den Segeln nehmen will.

Warum das Timing clever ist

Ubisoft hätte kaum einen besseren Moment wählen können. Seit August ist Assassin’s Creed Mirage über den Xbox Game Pass verfügbar. Damit steht der Titel neuen Spielern ohnehin offen, und der kommende DLC dürfte genau diese Gruppe ansprechen. Außerdem jährt sich das Release des Spiels just in diesen Tagen zum zweiten Mal.

Mit der Enthüllung morgen um 18 Uhr deutscher Zeit will Ubisoft alle Details preisgeben. Ob das „Tal der Erinnerungen“ tatsächlich ein Ort voller neuer Geheimnisse oder eher ein nostalgischer Abstecher wird, bleibt abzuwarten.

Dass Ubisoft Assassin’s Creed Mirage weiter unterstützt, ist ein gutes Zeichen, vor allem, weil viele Fans die kompaktere, fokussierte Struktur des Spiels dem überladenen Stil der jüngsten Serienableger vorziehen. Wenn Valley of Memory diese Stärken fortsetzt und Basims Geschichte sinnvoll erweitert, könnte sich das DLC als kleiner, aber wichtiger Meilenstein für das Franchise erweisen.

Was denkt ihr – braucht Assassin’s Creed Mirage überhaupt eine Erweiterung, oder hätte Ubisoft Basims Geschichte ruhen lassen sollen?