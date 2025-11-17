Featured

Assassin's Creed Mirage: Update bringt 1.1.0 mit neuer Story-Questline & heiß ersehnte Features

AC Mirage erhält mit Update 1.1.0 ein großes Gratis-Upgrade: neue Story „Valley of Memory“, Region AlUla, Mission-Replay, neue Schwierigkeitsgrade & Parkour-Verbesserungen.

Asassins Creed Mirage Vally Of Memory

Ubisoft feiert zwei Jahre Assassin’s Creed Mirage, und statt einem belanglosen Jubiläums-Skin gibt’s ein richtiges Content-Paket. Update 1.1.0 erscheint am 18. November und bringt rund sechs Stunden frische Story, eine neue Region, verbesserte Parkour-Optionen und Features, die die Community seit Launch gefordert hat. Ein Patch, der viel wiedergutmacht, aber auch Erwartungen für die Zukunft setzt.

Neue Story: „Valley of Memory“ erweitert Basims Reise

Der Mittelpunkt des Updates ist die neue, kostenlose Questline „Valley of Memory“. Die spielt vor dem Finale des Hauptspiels und dreht sich um ein simples, aber starkes Motiv. Basim folgt einem Hinweis, dass sein verschollener Vater noch leben könnte. Das führt ihn nach AlUla, ein Setting voller Ruinen, Wadis und Oasen, das historisch in die Abbasiden-Zeit passt und atmosphärisch deutlich farbenfroher wirkt als Baghdad.

Der Einstieg ist unkompliziert: Wer im Hauptspiel die Mission „Head of the Snake“ erreicht, kann direkt einsteigen. Alternativ lässt sich die Story beim Start eines neuen Spiels sofort anwählen – Playstation-Spieler kennen diese Funktion bereits aus anderen Assassin’s Creed-Teilen.

Neben der Hauptstory gibt’s neue Weltaktivitäten wie Stolen Goods (Maps von Räubern klauen) oder Oud Melodies, bei denen man musikalische Themen im Parkour-Stil sammelt, ein klarer Nostalgie-Moment für Fans der Black-Flag-Shanties.

Parkour, Mission-Replay, neue Modi

Die zweite große Säule des Updates betrifft das Core-Gameplay. Ubisoft setzt hier viele Community-Wünsche um, teils mit spürbarem Einfluss aufs Spielgefühl:

  • Free Jump: Endlich kann Basim wieder manuell springen. Klingt banal, verändert aber das Traversal enorm.
  • Back/Side Ejects: Jetzt auch ohne perfekten Landeplatz möglich – wichtig für Flow und Kreativität.
  • Modernes Steuerungs-Layout: Anpassung der Controls für Spieler, die mit dem klassischen Layout nie warm wurden.

Dazu kommt Mission Replay über die neuen Animus-Sequenzen. Der Wunsch existierte seit Release, jetzt ist er drin, inklusive neuer Herausforderungen und Belohnungen.

Auch beim Schwierigkeitsgrad dreht Ubisoft auf:

  • Hardened Assassin: Normale Gegnerwerte, aber deutlich widerstandsfähigere Feinde.
  • Ultimate Assassin: Der neue Hardcore-Modus für Leute, die Basim gern leiden sehen.
    Dazu ein Custom-Difficulty, der wirklich jedes System anpassbar macht.

Werkzeuge erhalten ein Tier-3-Upgrade mit teils drastischen Effekten, von explosiven Messern bis zu korrosiven Rauchbomben, die Leichen auflösen. Praktisch für Stealth-Puristen.

Die Patchgrößen variieren stark: von 10 GB auf Xbox One bis 32 GB auf Series X/S. Klingt massiv, und ist es auch. Dafür fühlt sich das Update wie ein „Mini-Add-on“ an, das aus Mirage ein runderes, flexibleres Spiel macht.

Ubisoft hat hier eines der sinnvollsten Assassin’s Creed-Updates seit Jahren abgeliefert. Gratis-Story, echte Quality-of-Life-Verbesserungen und ein Parkour-System, das endlich das liefert, was Fans seit Release fordern. Assassin’s Creed Mirage (unser Review) wird dadurch nicht plötzlich ein völlig anderes Spiel, aber definitiv ein besseres. Und ein Zeichen, dass Ubisoft verstanden hat, wo die Stärken dieses kleineren Assassin’s Creed liegen.

