Assassin’s Creed Mirage: „Valley of Memory“ DLC mit Trailer & Release im November

Ubisoft hat den kostenlosen DLC „Valley of Memory“ für Assassin’s Creed Mirage offiziell enthüllt. Das neue Material ergänzt die Geschichte des jungen Diebs Basim Ibn Ishaq, der in 9. Jahrhundert Bagdad sein Handwerk als Assassine erlernt.

Mit dem Trailer und der Ankündigung des Release-Datums am 18. November 2025 ist klar: Fans können bald wieder in Basims Welt eintauchen, um neue Geheimnisse rund um seine Vergangenheit zu entdecken, insbesondere die Suche nach seinem lange verschollenen Vater.

Assassin’s Creed Mirage war 2023 als Rückkehr zu den klassischen Assassin’s Creed-Wurzeln erschienen, nachdem die Reihe mit Assassin’s Odyssey und Assassin’s Creed Origins stärker auf RPG-Elemente setzte. Viele Spieler lobten das Spiel für seine kompaktere, fokussierte Geschichte und das traditionelle Assassinen-Gameplay, genau diese Stärken sollen nun auch im DLC fortgesetzt werden.

Neue Abenteuer in Al Ula

„Valley of Memory“ führt Basim in Al Ula, eine malerische Region im heutigen Saudi-Arabien, die bereits durch den ersten Teaser angedeutet wurde. Ubisoft hat betont, dass die Erweiterung einen neuen Spielbereich, frische Missionen und zusätzliche Inhalte bieten wird, ohne dass Spieler für die DLC-Inhalte extra zahlen müssen. Damit setzt das Studio die Tradition fort, die Mirage-Community mit kostenlosem Nachschub zu belohnen – ähnlich wie kürzlich bei Shadows und dessen Story-DLC Claws of Awoji.

Besonders spannend ist die Verbindung zu Assassin’s Creed Valhalla, denn Basim taucht dort als Eivors Mentor auf. „Valley of Memory“ könnte also zeigen, wie der junge Assassine zu der Figur heranwächst, die wir in Valhalla kennenlernen. Für Fans der Lore eröffnet sich so ein interessanter Kontext, der die Charakterentwicklung von Basim plausibel und nachvollziehbar ergänzt.

Perfekter Zeitpunkt für Neueinsteiger

Dass Assassin’s Creed Mirage mittlerweile im Xbox Game Pass verfügbar ist, macht den DLC-Zeitplan besonders attraktiv. Neue Spieler können vor dem 18. November aufholen und die Story vollständig erleben, bevor sie Al Ula betreten. Für Ubisoft ist das DLC auch eine Gelegenheit, die Community zu aktivieren und das Interesse am Franchise hochzuhalten, gerade rund um den zweiten Jahrestag des Hauptspiels.

„Valley of Memory“ wirkt wie ein DLC, der die Stärken von Mirage aufgreift: kompakte Story, historische Kulisse und klassische Assassinen-Missionen. Die Tatsache, dass er kostenlos erscheint, spricht zudem für Ubisoft als Community-freundliches Studio – ein Unterschied zu vielen kostenpflichtigen Erweiterungen anderer Reihen. Für Fans von Basim und der klassischen Assassin’s-Creed-Erfahrung ist der DLC ein Grund, wieder nach Bagdad zurückzukehren.

Werdet ihr Basims Vergangenheit erkunden und selbst einen Blick nach Al Ula werfen?