Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory – Neues Kapitel, neue Freiheiten, neue Herausforderungen

Ubisoft überrascht Fans von Assassin’s Creed Mirage mit einem kostenlosen Update, das mehr ist als nur ein Bonus-Kapitel. „Valley of Memory“ erweitert die Geschichte um rund sechs Stunden Spielzeit und führt Basim nach AlUla – auf der Suche nach seinem lange verschollenen Vater.

Die Erweiterung spielt kurz vor dem Finale des Hauptspiels und verbindet persönliche Motive mit einem neuen Schauplatz, der nicht nur erzählerisch, sondern auch spielmechanisch einiges zu bieten hat. Die Reise führt Basim in eine gefährliche Wüstenregion, in der eine Bande von Räubern ihr Unwesen treibt. Statt eines simplen Wiedersehens bekommt der Meisterassassine eine emotionale und moralische Prüfung serviert – eine, die das Bild von Familie, Loyalität und Pflicht neu beleuchtet.

Mehr Freiheit im Animus

Parallel zur Story-Erweiterung führt Ubisoft auch ein großes Gameplay-Update ein, das Assassin’s Creed Mirage spürbar auffrischt. Alle „Black Box“-Missionen und Verträge können nun über sogenannte Animus-Sequenzen erneut gespielt werden, inklusive spezieller Herausforderungen. Mal darfst du keine Adlervision einsetzen, mal musst du in Rekordzeit zuschlagen oder unentdeckt bleiben. Wer das schafft, schaltet exklusive Animus-Mods frei, die das Spielgefühl verändern, etwa automatische Tool-Nachfüllungen oder Fokus-Regenerationen.

Auch das Parkour-System bekommt eine Frischzellenkur. Mit dem neuen „Free Jump“ kannst du Sprünge manuell auslösen und so Bewegungsabläufe selbst gestalten. Hinzu kommen ein optionales modernes Steuerungsschema und ein „Free Mode“ für Rück- und Seitensprünge, die nicht mehr zwingend einen sicheren Landeplatz benötigen. Damit wirkt das Klettern endlich wieder dynamischer, fast wie in den klassischen Assassin’s Creed-Teilen.

Neue Skills, neue Tools, neue Risiken

Ein weiterer Kernpunkt des Updates ist die Überarbeitung der Werkzeuge. Das neue Talent Engineer 2 erlaubt es, alle Stufe-1-Modifikationen gleichzeitig zu aktivieren, und jede Waffe erhält nun eine dritte Ausbaustufe. Das sorgt für taktischere Ansätze:

Wurfmesser werden explosiv.

werden explosiv. Rauchbomben lösen Gegner buchstäblich auf.

lösen Gegner buchstäblich auf. Blasrohre durchdringen schwere Rüstungen.

durchdringen schwere Rüstungen. Lärmfallen schicken Wachen in den Schlaf.

schicken Wachen in den Schlaf. Fallen lösen einen Berserker-Effekt aus.

Dazu gesellen sich zwei zusätzliche Schwierigkeitsgrade: Hardened Assassin und Ultimate Assassin, letzterer ist nur etwas für Masochisten mit viel Geduld. Wer sich außerdem an den neuen Permadeath-Modus wagt, kann kosmetische Belohnungen wie den „Obsidian Rayhan“-Farbton oder den „Skull Emblem“-Talisman freischalten.

Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory ist kein simples Add-on, sondern ein Statement: Ubisoft zeigt, dass das Spiel mehr Potenzial hat, als viele ihm beim Release zugestanden haben. Mit neuen Freiheiten im Gameplay und einer emotionalen Nebenhandlung gewinnt Mirage spürbar an Tiefe – ganz ohne Preisetikett. Die Frage ist nur: Reicht dieser Nachschub, um Spieler langfristig zurück nach Bagdad zu locken?