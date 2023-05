Assassin’s Creed Mirage – Vorbestellung der Collector’s Edition möglich 

Assassin’s Creed Mirage ist eine Hommage an die Serie und insbesondere an das erste Assassin’s Creed. Es lädt die Spieler dazu ein, in das prächtige Bagdad des 9. Jahrhunderts auf dem Höhepunkt seines Goldenen Zeitalters einzutauchen.

Optional bietet man eine Deluxe Edition an, welche das Deluxe-Paket: eine von Prince of Persia inspirierte Montur, Adler, Reittier, Waffen , digitales Artbook, digitialer Soundtrack und mehr enthält.

Es scheint zum Trend zu werden, dass man Collector’s Editionen bzw. das Collector’s Case ohne Spiel ausliefert. So auch bei Assassin’s Creed Mirage. In dem Collector’s Case ist dafür eine hochwertige Figur von Basim (32 cm), eine Nachbildung von Basims Brosche, ein exklusives Steelbook mit einem von Fans wählbaren Design, „Das Artwork von Assassin’s Creed Mirage“ Mini-Artbook, eine Karte von Bagdad und ein ausgewählter Soundtrack des Spiels enthalten.

