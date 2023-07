Assassin’s Creed Mirage – Wie steht es um einen DLC?

Ubisoft kehrt mit Assassin’s Creed Mirage zu den Anfängen der Serie zurück, die damals aus Sicht der Inhalte recht übersichtlich begann. Somit stellt man auch diesmal eine in sich geschlossene Erfahrung in Aussicht, was die Frage nach einem DLC jedoch nicht ausschließt.

Auf diese Frage ist Ubisoft in einer AMA-Session auf Reddit eingegangen, wo sich die Entwickler Stephane Boudon, Sarah Beaulieu und Jean-Luc Sala auch zu einem möglichen DLC geäußert haben. Die Antwort könnte einige jedoch enttäuschen.

Wird es einen DLC geben?

So ist nach dem aktuellen Stand kein DLC oder Inhalts-Update für Assassin’s Creed Mirage geplant, da der Titel für sich stehen wird. Dort heißt es:

„Im Moment hat Mirage keinen Plan für DLCs oder umfangreiche Post-Launch-Inhalte.“

Endgültig scheint diese Entscheidung also nicht zu sein, die sich anhand des Spieler-Feedbacks noch ändern könnte. Etwas ähnliches hörte man zuletzt auch über Final Fantasy 16, das man als vollständige Erfahrung veröffentlicht hat, inzwischen aber auch einen DLC als Option erwägt. Ausschlaggebend dafür war vor allem das Fan-Feedback.

Assassin’s Creed Mirage spielt 20 Jahre vor den Ereignissen von Assassin’s Creed Valhalla, in dem die Spieler den 17-jährigen Basim treffen, der mit Albträumen zu kämpfen hat. Zum Glück für Basim erkennen die Verborgenen (einschließlich seines Mentors Roshan) sein Potenzial und helfen ihm, aus Bagdad in die Festung der Verborgenen in Alamut zu fliehen.

Während er ihre geheimnisvollen Rituale und mächtigen Lehren lernt, wird er seine einzigartigen Fähigkeiten verfeinern, seine wahre Natur entdecken und ein neues Glaubensbekenntnis verstehen lernen – eines, das sein Schicksal auf eine Weise verändern wird, die er sich nie hätte vorstellen können.

Assassin’s Creed Mirage erscheint am 12. Oktober 2023.