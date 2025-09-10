Assassin’s Creed Shadows: Alles, was ihr vor „Claws of Awaji“ wissen müsst

Ubisoft bringt am 16. September mit Claws of Awaji die erste große Erweiterung für Assassin’s Creed Shadows. Über zehn Stunden neue Inhalte warten darauf, die Geschichte von Naoe und Yasuke weiterzuführen, und Spieler auf ein isoliertes, mysteriöses Eiland zu schicken. Wer plant, direkt einzutauchen, sollte sich gut vorbereiten.

Ein neues Terrain voller Gefahren

Awaji Island ist nicht einfach ein weiteres Gebiet auf der Karte. Die Insel ist von Stränden über Sümpfe bis hin zu dichten Dschungeln abwechslungsreich gestaltet, und die Gefahren sind ebenso vielfältig. Gegner lauern hinter jeder Ecke, manche tarnen sich als unschuldige Bürger. Das sorgt für Momente, in denen man selbst als erfahrener Spieler ständig auf der Hut sein muss. Dazu kommen neue Bossgegner, deren Design und Mechaniken das Abenteuer noch anspruchsvoller machen. Ubisoft hält hier bewusst Details zurück, um Überraschungen zu wahren, aber wer die Atmosphäre von Shadows kennt, weiß, dass sie auch diesmal nicht enttäuschen wird.

Für Naoe gibt es mit der Erweiterung die Bo-Stab-Waffe, die sich durch Geschwindigkeit und Kombomöglichkeiten auszeichnet. Spieler können Gegner in Serie attackieren oder geschickt gegeneinander einsetzen. Zusätzlich warten legendäre Varianten des Bo-Stabs sowie komplett neue Rüstungen und Ausrüstung, die sowohl optisch als auch spielerisch frische Akzente setzen. Wer geschickt kombiniert, kann seinen Kampfstil individuell anpassen und so auch die tückischen Fallen und Hinterhalte auf Awaji überleben.

Vorbereitung ist alles

Um Claws of Awaji genießen zu können, muss die Hauptgeschichte von Assassin’s Creed Shadows abgeschlossen sein. Ein Umstand, den zahlreiche Spieler womöglich noch gar nicht erreicht haben. Die Erweiterung setzt direkt nach dem Ende der Naoe- und Yasuke-Quests an. Ohne Spoiler zusammengefasst: Naoe folgt den Gerüchten um eine mysteriöse Shinobi auf der Insel, und die Geschichte nimmt dann eine Wendung, die Spieler direkt ins Zentrum der Konflikte führt. Wer außerdem den maximalen Spielspaß haben will, sollte Level 60 erreicht haben, da die Erweiterung die neue Levelobergrenze berücksichtigt.

Seit dem Launch hat Assassin’s Creed Shadows mehrere Updates erhalten: New Game+, höhere Levelgrenzen, neue Schwierigkeitsgrade, Community-basierte Features wie Parkour-Optimierungen und Photomode-Verbesserungen – ein guter Zeitpunkt also, um vor der Erweiterung wieder ins Spiel einzusteigen.

Claws of Awaji verspricht keine bloße Verlängerung, sondern ein bewusstes Aufbrechen der bekannten Spielwelt. Wer Shadows mochte und Naoe sowie Yasuke folgen möchte, sollte die Insel nicht verpassen. Die Frage bleibt: Wie gut gelingt Ubisoft der Spagat zwischen neuen Mechaniken und bewährtem Gameplay?