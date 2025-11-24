Assassin’s Creed Shadows: Attack on Titan-Quest startet morgen

Ubisoft erweitert Assassin’s Creed Shadows morgen um ein besonderes In-Game-Event in Zusammenarbeit mit der Anime-Serie Attack on Titan. Das Event läuft vier Wochen lang bis zum 22. Dezember und ist Teil des kommenden Title Updates 11, das zusätzlich einen kostenlosen Story-Drop bereithält.

Naoe und Yasuke im Angriff auf den Kult

Die neue Quest beginnt mit einer ungewöhnlichen Begegnung. Naoe und Yasuke werden von einer mysteriösen Frau namens Ada in die unterirdische Kapelle geführt, wo verbotene Rituale und Experimente an einem geheimnisvollen Kult durchgeführt werden. Spieler begleiten die beiden auf einem verzweifelten Rettungsversuch und treffen auf einen mächtigen Gegner, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Wer Yasuke bereits freigeschaltet hat, kann das Event kostenlos starten, indem er den Questgeber nordöstlich von Yamashiro aufsucht.

Abseits der Story gibt es exklusive Belohnungen: ein neues Katana und mehrere Truhen mit besonderen Items in der Höhle. Außerdem lassen sich Charaktere durch Attack on Titan-Outfits und -Waffen individualisieren, inklusive eines titan-inspirierten Kostüms für Yasuke, eines Mikasa-Outfits für Naoe und einem Reittier des Aufklärungstrupps.

Kostenloser Story-Drop „Rätselhaft“ bringt neue Mechaniken

Das Title Update 11 enthält zudem den dritten Story-Drop namens „Rätselhaft“. Hier lernen Naoe und Yasuke voneinander: Naoe perfektioniert Yasukes Kriegstritt in eigener, dramatischer Variante, während Yasuke nicht-tödliche Schleichangriffe beherrscht. Spieler erwarten zudem neue Umgebungsrätsel, die tiefere Einblicke in die Spielwelt und mögliche ungelöste Geheimnisse liefern.

Für Fans von Assassin’s Creed Shadows ist das Update mehr als nur kosmetisch interessant. Es erweitert die narrative Tiefe, bietet taktische Herausforderungen und gibt Gelegenheit, die beiden Charaktere in neuen Spielstilen zu erleben.

Das Zusammenspiel aus neuer Quest, exklusiven Belohnungen und Story-Drop macht das Update zu einem lohnenswerten Einstiegspunkt für Veteranen wie für Neueinsteiger. Wer sich fragt, wie tief die Schatten reichen, sollte morgen den Questgeber aufsuchen und selbst erleben, welche Bedrohung die Unterwelt von Assassin’s Creed Shadows birgt.