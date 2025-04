Assassin’s Creed Shadows auf der PS5 Pro: Wie Ubisoft das Technik-Feuerwerk zündet

Assassin’s Creed Shadows wird auf der PS5 Pro nicht nur hübscher, sondern technisch eine ganz andere Liga. Was zunächst wie PR-Bla klingt, ist tatsächlich beeindruckend – vor allem, wenn man sich die vielen kleinen (und großen) Details anschaut, mit denen Ubisoft die neue Hardware ausreizt. Einblicke hierzu liefert ein Special auf dem PlayStation Blog.

Raytracing mit Hirn – nicht nur Hype

Die größte Veränderung? Ein radikal neues Beleuchtungssystem. Während frühere Assassin’s Creed-Titel mit statischer Global Illumination arbeiteten, wird in Assassin’s Creed Shadows nun Raytracing-Globalbeleuchtung (RTGI) genutzt – und zwar zur Laufzeit. Das bedeutet: dynamische Lichteffekte, die sich glaubhaft an Tageszeit, Wetter und Umgebung anpassen. Besonders spannend ist das, weil Ubisoft hier mit der PS5 Pro einen echten Sprung wagt: Dank schnellerer GPU und der neuen BVH8-Struktur (Bounding Volume Hierarchy) konnte die Raytracing-Performance um satte 300 % gesteigert werden. Damit läuft das Spiel erstmals mit RTGI bei 60 FPS – auf Konsole.

Und als ob das nicht reicht, hat Ubisoft auch noch Raytracing-Reflexionen draufgepackt – exklusiv für die PS5 Pro. Anfangs nur im Qualitätsmodus, aber mit dem Update 1.0.2 jetzt auch im Balanced-Modus verfügbar. Der Balanced-Modus dürfte sowieso der Sweet Spot für viele Spieler sein: mehr Details als im Performance-Modus, bessere Bildrate als im Qualitätsmodus – und jetzt eben auch noch spiegelglatte Raytracing-Reflexionen.

Upscaling mit KI-Zauber: PSSR ersetzt TAA

Ein weiteres Highlight: PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Ubisoft hat eng mit Sony zusammengearbeitet, um diese KI-basierte Upscaling-Technologie in Assassin’s Creed Shadows zu integrieren. Das Resultat: deutlich stabileres Bild, weniger Flimmern, schärfere Kanten. Und vor allem: mehr Spielraum bei der dynamischen Auflösung. In Szenen mit viel Action darf die interne Auflösung ruhig mal absacken – PSSR bügelt das fast magisch wieder glatt. Im direkten Vergleich zu TAA ist das Bild ruhiger, klarer und deutlich angenehmer fürs Auge.

Ubisoft bleibt damit seiner neuen Philosophie treu: Spieler sollen wählen können. Ob 30, 40 oder 60 FPS – jeder Modus profitiert auf der PS5 Pro von echten technischen Upgrades. Kein bloßes „Wir drehen die Auflösung ein bisschen hoch“, sondern maßgeschneiderte Verbesserungen für jeden Spielstil.

Wer dachte, Konsolentechnologie wäre am Limit angekommen, darf jetzt nochmal neu staunen. Assassin’s Creed Shadows auf der PS5 Pro ist nicht einfach nur die hübscheste Version – es ist eine echte Demonstration dessen, was in Sonys neuer Konsole steckt. Ubisoft liefert hier nicht weniger als das neue technische Maß aller Dinge für Open-World-Spiele auf Konsole. Und das Beste: Es ist erst der Anfang.