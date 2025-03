Assassin’s Creed Shadows bereits im Sale, letzte Chance auf kostenlosen DLC

Offiziell erscheint Assassin’s Creed Shadows erst am morgigen Donnerstag, doch schon jetzt lässt sich ein echter Deal mit dem Spiel machen. Gleichzeitig ist es die letzte Gelegenheit, sich die erste Erweiterung Claws of Awaji kostenlos zu sichern.

Gemischte Kritiken, aber dennoch ein Top-Titel

Die Erwartungen waren hoch, doch nicht alle sind restlos überzeugt. Internationale Reviews zeigen ein gemischtes Bild, trotzdem reiht sich Assassin’s Creed Shadows unter die besten Titel der Serie ein – was manche überraschen dürfte. Während Klassiker wie Assassin’s Creed II (90/100), Brotherhood (89/100) und Black Flag (88/100) weiterhin die Spitze halten, schneidet der neueste Ableger besser ab als modernere Teile wie Origins (81/100) und Valhalla (80/100). Sogar Odyssey (83/100), das als eines der besten modernen Assassin’s Creed-Spiele gilt, bekommt ernsthafte Konkurrenz.

Wer schon immer auf ein Japan-Setting gewartet hat, kann jetzt zuschlagen – und das zu einem reduzierten Preis. Amazon bietet derzeit die exklusive Limited Edition für nur 69,99 EUR an. Enthalten sind:

Das Hauptspiel

Das Charakterpaket „Sekiryuu“ mit einzigartigen Waffen und Rüstungen

Die Sekiryuu-Bestie und das Drachenzahn-Schmuckstück

Die erste Erweiterung Claws of Awaji gratis!

Claws of Awaji: Mehr Gameplay ohne Zusatzkosten

In der Erweiterung Claws of Awaji, die im Laufe des Jahres erscheint, reist ihr auf die geheimnisvolle Insel Awaji, eine atemberaubende neue Region. Dort müssen Spieler ein verschollenes Artefakt bergen, während sie sich tödlichen Fallen und neuen Feinden stellen. Eine neue Fraktion jagt euch erbarmungslos durch das Eiland, während Naoe den Bō-Meisterkampf erlernt. Dazu gibt es frische Skills, neue Ausrüstung und über 10 Stunden zusätzliches Gameplay – und das alles kostenlos, wenn ihr jetzt noch vorbestellt!

Wer das Maximum aus Assassin’s Creed Shadows herausholen will, sollte daher heute zuschlagen: Günstigerer Preis, exklusive Inhalte und eine gratis Erweiterung gibt es nicht alle Tage. Unsere ausführliche Meinung zum Spiel lest ihr in unserem PlayFront-Review – und dort zeigt sich: Assassin’s Creed Shadows überzeugt fast durchweg!