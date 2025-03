Assassin’s Creed Shadows: Claws of Awaji bringt das Horrorgenre in die Welt von Assassin’s Creed

Die Erweiterung „Claws of Awaji“ für „Assassin’s Creed Shadows“ sorgt bereits jetzt für ordentlich Nervenkitzel. Sie erscheint am 20. März und ist für Vorbesteller als Day-One-Content verfügbar. Doch diese Erweiterung ist weit mehr als nur ein zusätzliches Kapitel – sie taucht tief in düstere, fast schon unheimliche Gewässer ein. Die geplante Reise zur Insel Awaji verspricht, das Horrorgenre mit dem bewährten Abenteuercharme von Assassin’s Creed zu verschmelzen.

In einem Interview mit Game Rant erklärte Game Director Jonathan Dumont, dass „Claws of Awaji“ eine Fortsetzung der Geschichte von Naoe und Yasuke darstellt, die nach den Ereignissen des Hauptspiels spielt. Das Hauptspiel mag ein „definitives Ende“ haben, doch die Erweiterung eröffnet neue Dimensionen – und die düsterste Atmosphäre, die wir je in einem Assassin’s Creed-Spiel gesehen haben.

Horror trifft auf Historie

Die Insel Awaji, eingebettet im Seto-Binnenmeer zwischen Osaka und Tokushima, wird zum Schauplatz dieser finsteren Episode. Doch was auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Reise zur Bekämpfung einer Gruppe von Gesetzlosen, den Sanzoku Ippa, aussieht, entpuppt sich als gefährliches Abenteuer in einer von Dunkelheit durchzogenen Welt. Diese Bande, die für ihre unorthodoxen Taktiken bekannt ist, scheint ihren Opfern und den Spielern gleichermaßen immer einen Schritt voraus zu sein. Laut Dumont sind die Sanzoku Ippa nicht nur skrupellos, sondern auch clever, da sie ihre Gegner mit Gegenspionage-Methoden auf Trab halten – ganz wie die Assassinen selbst. Doch die wahre Bedrohung lauert hinter den verschlungenen Wegen der Insel, und es wird ein Spiel mit den Ängsten der Spieler, wenn sie sich ihren Gegnern stellen.

„Es wird eine andere Stimmung sein, ein bisschen gruseliger“, so Dumont. Und „gruselig“ ist dabei mehr als nur ein leichter Begriff: Die Erweiterung wird uns nicht nur mit tödlichen Feinden konfrontieren, sondern auch mit einem unheimlichen Gefühl des Unbehagens und der Bedrohung. Unbekannte Gefahren aus dem Schatten, unheimliche Geräusche und ein ständiges Gefühl der Verfolgung – Awaji könnte sich als die finsterste Insel entpuppen, auf der die Assassinen je gewütet haben.

Erweiterung oder eine ganz neue Erfahrung?

Es ist klar, dass „Claws of Awaji“ keine gewöhnliche Erweiterung ist. Dumont deutete an, dass die Prämisse stark auf den Ereignissen des Hauptspiels basiert und dass Spieler keine einfachen Einstiegspunkte in diese Erweiterung finden werden. Die Geschichte setzt unmittelbar nach den Kernereignissen des Hauptspiels an und bringt uns tiefer in die dunklen Machenschaften der Sanzoku Ippa und der Insel Awaji.

Für Fans des Franchises, die von den ständigen Neuerungen und der sich ständig weiterentwickelnden Welt von Assassin’s Creed begeistert sind, dürfte diese Erweiterung ein Muss sein. Und wer weiß – vielleicht wird „Claws of Awaji“ nicht nur für seine fesselnde Story und neue Gegner bekannt, sondern auch für die Art und Weise, wie es das Horrorgenre in das Assassin’s Creed-Universum integriert.

Ubisoft hat bisher keine weiteren Erweiterungen nach „Claws of Awaji“ angekündigt, aber die Entwickler planen, die Community weiterhin mit Updates zu unterstützen und Optionen wie New Game+ in Erwägung zu ziehen. Eines ist sicher: Der 20. März wird ein düsterer Tag für alle, die sich auf das Abenteuer von „Assassin’s Creed Shadows“ einlassen.