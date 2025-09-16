Assassin’s Creed Shadows: Claws of Awaji – Neue Erweiterung führt ab sofort auf eine gefährliche Insel

Mit Assassin’s Creed Shadows: Claws of Awaji ist ab sofort die erste große Erweiterung für Ubisofts jüngstes Assassinen-Abenteuer erhältlich. Wer das Hauptspiel bereits durchgespielt hat, darf sich jetzt in ein neues Kapitel stürzen, das nicht nur eine frische Region, sondern auch eine spannende Erzählung rund um Naoe und Yasuke liefert. Besonders interessant: Vorbesteller erhalten die Erweiterung kostenlos, alle anderen zahlen 25 Euro.

Die Veröffentlichung zeigt einmal mehr, dass Ubisoft den Live-Support von Assassin’s Creed Shadows ernst nimmt, und die Geschichte der beiden Protagonisten noch lange nicht auserzählt ist.

Awaji – Insel voller Fallen und neuer Gegner

Spieler folgen Naoe auf die mysteriöse Insel Awaji, wo ein skrupelloser Shinobi und die Fraktion Sanzoku Ippa den Frieden bedrohen. Gemeinsam mit Yasuke geht es durch lebendige Städte und über wilde Küstenlandschaften, allerdings nie ohne Gefahr. Die Insel selbst ist voller Hinterhalte und macht klar: Willkommen ist man hier nicht.

Mit über zehn Stunden Spielzeit bietet Claws of Awaji ordentlich Inhalt. Neue Fähigkeiten, Rüstungen und Waffenfertigkeiten erweitern die Spielweise von Naoe und Yasuke, und können auch im Hauptspiel genutzt werden. Dazu kommen neue Gegnertypen und fordernde Bosskämpfe, die frischen Wind ins Kampfsystem bringen.

Der Bō – neue Waffe, neue Möglichkeiten

Ein Highlight ist die Einführung des Bō. Über eine kostenlose Quest können alle Spieler diese Waffe für Naoe freischalten. Mit schnellen Kombos und flexiblen Angriffen eignet sich der Bō perfekt, um mehrere Gegner auf einmal auszuschalten. Besitzer der Erweiterung haben außerdem Zugang zu legendären Varianten mit einzigartigen Gravuren – exklusiv auf Awaji.

Damit erweitert Ubisoft nicht nur die Story, sondern auch das Arsenal sinnvoll, ohne es künstlich aufzublähen. Gerade wer die Kämpfe bisher als etwas zu bekannt empfand, dürfte hier eine willkommene Abwechslung finden.

Schon die letzten Monate brachten wichtige Updates wie New Game+, den knallharten Albtraum-Schwierigkeitsgrad oder Community-Features wie das Zeitvorspulen. Claws of Awaji fügt sich nahtlos in diese Linie ein und zeigt, dass Assassin’s Creed Shadows mehr sein soll als ein Einmal-Abenteuer.

Die Frage ist: Reicht dieser Content, um Spieler längerfristig zu halten oder braucht es größere Überraschungen?