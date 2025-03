Assassin’s Creed Shadows: Das sagen die internationalen Reviews

Die „Assassin’s Creed“-Reihe hat mit „Assassin’s Creed Shadows“ einen bemerkenswerten Neuanfang gewagt. Inmitten der Enttäuschungen, die „Valhalla“ hinterlassen hat, bringt dieser Titel frischen Wind und schafft eine beeindruckende technische sowie visuelle Verbesserung. Ob es der erhoffte Erfolg ist, hängt jedoch von der Perspektive ab. Die Kritiken reichen von überschwänglicher Begeisterung bis hin zu nüchternem Realismus.

Ein Neuanfang für die Reihe

Metacritic lässt keine Zweifel an: „Assassin’s Creed Shadows“ ist ein Meisterwerk. NME beschreibt das Spiel als den dringend benötigten Neustart der Reihe und hebt besonders die großartige Geschichte und die tiefgründigen Charaktere hervor. Die Spielwelt, die sich in einem historischen Japan abspielt, sei faszinierend und wunderschön inszeniert. Besonders hervorgehoben wird der technische Fortschritt sowie das neue Gameplay-Konzept, das dem Spiel eine frische, aufregende Dynamik verleiht. Laut NME setzt es den Standard für zukünftige „Assassin’s Creed“-Titel. Ein vollauf gelungenes Abenteuer, das die Messlatte für die Zukunft der Reihe höher legt – 100 Punkte.

„Assassin’s Creed Shadows“ wird auch von Techradar Gaming äußerst positiv bewertet. Laut der Plattform ist das Spiel eine perfekte Kombination aus Stealth und Action. Besonders das offene Welt-Design und das raffinierte Kampfsystem machen es zu einem der besten Einträge der Reihe. Das Hinzufügen eines dualen Protagonistensystems, bei dem zwei unterschiedliche Charaktere spielbar sind, sorgt für zusätzliche Tiefe und Abwechslung. Selbst kleine Mängel, die das Spielerlebnis stören könnten, wie leichte Unstimmigkeiten in der Steuerung, können den Gesamteindruck nicht trüben. Hier vergibt Techradar Gaming 8 von 10 Punkten und lobt das Spiel als den bislang ausgereiftesten Teil der „Assassin’s Creed“-Reihe.

Visuelle Pracht und spielerische Tiefe

Doch nicht alle Stimmen sind so einhellig positiv. Der Creative Blog sieht „Assassin’s Creed Shadows“ zwar als beeindruckendes visuelles Erlebnis, das Feudal-Japan in nie dagewesener Detailtreue darstellt. Die Charaktere und die Geschichte werden als fesselnd beschrieben, doch die Kombination der beiden unterschiedlichen Spielstile und einige frustrierende Steuerungsprobleme nehmen dem Spiel einiges von seinem Potenzial. Besonders im Vergleich zu älteren Open-World-Titeln, die in Japan spielen, fühlt sich „Assassin’s Creed Shadows“ nicht ganz so „spaßig“ an, wenn man sich länger mit der Steuerung und den Mechaniken beschäftigt. Trotz dieser Schwächen lobt Creative Blog die epische Erzählung und das historische Eintauchen, das die Reise dennoch wert macht. 7 von 10 Punkten – solide, aber mit Verbesserungspotenzial.

„Assassin’s Creed Shadows“ ist zweifellos ein spannender Schritt nach vorn für die Reihe. Es bietet eine packende Geschichte, ein beeindruckendes visuelles Design und innovative Gameplay-Elemente. Das duale Protagonistensystem bringt frischen Wind in das Spiel, auch wenn es in der Umsetzung noch nicht perfekt ist. Kritiker bemängeln vor allem die Steuerung und das Fehlen des Spaßes, der von anderen Open-World-Spielen bekannt ist. Doch trotz dieser Mängel lässt sich das Spiel nicht so leicht entmutigen. Wer auf der Suche nach einem soliden Open-World-RPG mit Stealth-Elementen ist, wird in „Assassin’s Creed Shadows“ nicht enttäuscht. Die nächste Generation der Reihe ist damit eingeläutet – und das könnte noch Großes bedeuten.

Am Ende reicht es derzeit für einen Metascore von derzeit 82. Wie wir „Assassin’s Creed Shadows“ fanden, verraten wir im aktuellen PlayFront Review.