Assassin’s Creed Shadows – Dein Versteck, dein Imperium

Das Versteck in „Assassin’s Creed Shadows“ ist mehr als nur eine Basis – es ist deine zweite Heimat, dein strategischer Mittelpunkt und der Ort, an dem ihr euer eigenes Imperium formt.

„Wir haben so viele Tiere in der Welt verteilt – und was machen die Spieler? Sie lassen alles stehen und liegen, um sie zu streicheln“, sagt Dany mit einem Grinsen. „Da war es nur logisch, sie dauerhaft ins Versteck zu integrieren.“

Und was wäre ein echtes Versteck ohne tierische Begleiter? In „Assassin’s Creed Shadows“ könnt ihr zahllose Tiere adoptieren – von streunenden Katzen und Hunden bis hin zu wilden Tanukis und Shika-Hirschen. Dank der Sumi-e-Malaktivität lassen sich sogar bestimmte Tiere gezielt ins Versteck holen.

Hier treffen Spieler auf Tomiko, die Verwalterin des Verstecks und eine kluge, fähige Verbündete. Sie hält den Ort am Laufen – doch mit der Hilfe von Naoe, Yasuke und den unzähligen Ressourcen, die ihr auf euren Reisen sammelt, wird sich das Versteck in eine pulsierende Kommandozentrale verwandeln.

