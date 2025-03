Assassin’s Creed Shadows: Der Immersive-Mode als authentischste Spielerfahrung

Bei Assassin’s Creed Shadows gibt es eine ganz besondere Möglichkeit, das Spiel zu erleben: der Immersive-Mode. Diese Option lässt die Charaktere des Spiels ausschließlich in ihren Muttersprachen sprechen – Japanisch und Portugiesisch. Auf den ersten Blick könnte man sich fragen, ob dieser Modus wirklich den zusätzlichen Aufwand wert ist, besonders wenn die Spielwelt und ihre Geschichten in einer anderen Sprache präsentiert werden. Aber für diejenigen, die historische Genauigkeit und Authentizität schätzen, ist der Immersive-Mode ein echtes Highlight.

Was ist der Immersive-Mode?

Der Immersive-Mode in Assassin’s Creed Shadows geht weit über die bloße Übersetzung der Dialoge hinaus. Stattdessen wird ein Schritt in die Vergangenheit gemacht, um das Spiel noch authentischer wirken zu lassen, was eine tiefere Verbindung zur Zeit und den Kulturen des Spiels ermöglicht. Diese Dialoge werden durch Untertitel ergänzt, sodass ihr diesen trotzdem folgen könnt, ohne etwas zu verpassen.

Dies klingt zwar nach einer simplen Anpassung, aber es verändert das gesamte Spielerlebnis. Der Immersive-Mode zwingt einen nicht nur dazu, aufmerksam zu sein, um die Geschichte zu verstehen, sondern auch, in die Atmosphäre der verschiedenen Szenen einzutauchen. So bekommt ihr das Gefühl, tatsächlich in der historischen Welt von Assassin’s Creed Shadows zu leben, statt nur eine Geschichte durchzulesen oder zu hören.

Vor- und Nachteile des Immersive-Mode

Warum also den Immersive-Modus aktivieren? Es gibt einige Gründe, warum dieser Modus die Wahl vieler Spieler wird. Zunächst einmal sorgt er für eine tiefere historische Verankerung. Die Figuren sprechen die Sprache, die sie in ihrer jeweiligen Zeit und Kultur tatsächlich gesprochen hätten. Dies schafft nicht nur eine stärkere Immersion, sondern auch eine gewisse Ehrfurcht vor der Geschichte und den Charakteren.

Für Spieler, die gerne in die Sprache eintauchen, ist der Immersive-Modus ein echtes Schmankerl. Es ist eine Möglichkeit, das Spiel aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben. Der Schalter für diese Funktion ist zudem flexibel – du kannst den Modus jederzeit ein- oder ausschalten, wenn du ihn nicht magst oder eine Pause von der Leserei der Untertitel brauchst.

Natürlich gibt es auch ein paar Nachteile, die man berücksichtigen sollte. Besonders in actionreichen Szenen kann das Lesen der Untertitel eine Herausforderung darstellen. Wenn ihr euch auf schnelle Kämpfe oder Entscheidungen konzentrieren müsst, kann es schwierig sein, den Dialog vollständig zu erfassen, ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren. Aber auch hier bietet der Immersive-Mode eine Lösung: Er lässt sich schnell wieder ausschalten, falls ihr das Spiel ohne Untertitel fortsetzen möchtet.

Für Spieler, die ein authentisches, fast filmisches Spielerlebnis suchen, ist der Immersive-Mode definitiv eine Option, die man zumindest einmal ausprobieren sollte. Mit oder ohne diesen Bonus ist Assassin’s Creed Shadows derzeit ein echter Erfolg. Neben über 2 Millionen Spielern, die Ubisoft am Wochenende vermelden konnte, überzeugt der Titel Spieler und Kritiker gleichermaßen. Eine spannende Zusammenfassung gibt es in unserem Video-Fazit.