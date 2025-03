Assassin’s Creed Shadows: Der ultimative PS5 Pro-Benchmark – Technikanalyse

Mit „Assassin’s Creed Shadows“ wagt sich Ubisoft endlich ins feudale Japan – ein lang ersehnter Schauplatz für die beliebte Meuchelmörder-Reihe. Während Fans gespannt auf den Release warten, richtet sich die Aufmerksamkeit vieler Spieler auf die grafischen Unterschiede zwischen der regulären PlayStation 5 und der leistungsstärkeren PS5 Pro. Schließlich fällt die Veröffentlichung des Titels in eine Zeit, in der Sonys Mid-Cycle-Upgrade auf den Markt kommt. Doch lohnt sich das Upgrade wirklich? Und wie stark unterscheiden sich die Versionen auf den beiden Konsolen? Eine Analyse, die vor allem PS5 Pro Besitzer zum Jubeln bringen dürfte.

Erste grafische Eindrücke: Ist die PS5 Pro die bessere Wahl?

Bereits erste Vergleichsvideos von Digital Foundry oder PushSquare liefern einen Eindruck der grafischen Unterschiede. Laut ersten Analysen bietet die PS5 Pro eine deutlich verbesserte Detailtiefe und eine höhere Bildschärfe. Während die Standard-PS5 bereits mit „guten Schatten“ und „solider Grafik“ überzeugt, sorgt die zusätzliche Leistung der PS5 Pro für ein insgesamt klareres und detailreicheres Bild.

Besonders hervorgehoben wird die üppige und detaillierte Nachbildung des historischen Japans. Experten sprechen sogar davon, dass „Assassin’s Creed Shadows“ auf der PS5 Pro das bisher visuell beeindruckendste Spiel der Konsole ist. Vor allem die verbesserte Weitsicht und die realistischere Beleuchtung scheinen sich positiv auf die Immersion auszuwirken.

Die Vorteile der PS5 Pro im Detail

1. Auflösung und Upscaling

Die PS5 Pro nutzt eine verbesserte Upscaling-Technologie und bietet eine höhere native Auflösung als die Standard-PS5. Bereits bei vorherigen Titeln kam eine dynamische Auflösungsskalierung (DRS) zum Einsatz, die je nach Modus zwischen 810p und 1620p schwankte und auf 4K hochgerechnet wurde. Die PS5 Pro überzeugt hier mit einer stabileren höheren Auflösung, was sich besonders auf 4K-Displays bemerkbar machen wird.

2. Bildraten und Performance

Laut ersten Analysen könnte die PS5 Pro in der Lage sein, „Assassin’s Creed Shadows“ mit bis zu 120fps zu rendern – ein deutlicher Vorteil für Spieler, die auf flüssige Bewegungen Wert legen. Während die Standard-PS5 in den verschiedenen Modi zwischen 30 und 60fps schwankt, könnte die Pro-Version stabilere und höhere Bildraten ermöglichen. Besonders interessant für VRR-Nutzer: Der flüssiger 40fps-Modus wird von Testern als besonders angenehm beschrieben, was wir unterstreichen können. Auch unser Review zu „Assassin’s Creed Shadows“ basiert auf dem Balances-Mode.

3. Raytracing und Schattenqualität

Ein klarer Vorteil der PS5 Pro ist das „erweiterte“ Raytracing. Während auf der Standard-PS5 bereits Ray Traced Global Illumination (RTGI) vorhanden ist, erhält die PS5 Pro zusätzlich Ray-Traced Reflexionen – ein Feature, das sonst nur auf dem PC verfügbar ist. Dies sorgt für realistischere Spiegelungen in Pfützen und auf glänzenden Oberflächen und trägt erheblich zur Atmosphäre bei. Auch die allgemeine Schattenqualität dürfte auf der PS5 Pro durchgängig höher bleiben.

Assassin’s Creed Shadows ist eines der schönsten Spiele auf der PS5 Pro

4. Texturqualität und Sichtweite

Ubisoft scheint auf der PS5 Pro von der höheren Speicherbandbreite zu profitieren. Dadurch können nicht nur schärfere Texturen geladen werden, sondern auch Objekte werden in der Distanz besser sichtbar. Erste Tester loben die beeindruckenden Sichtweiten, die dazu beitragen, das Japan des 16. Jahrhunderts noch authentischer wirken zu lassen.

5. Haarphysik und Beleuchtung

Ein weiteres Highlight ist das neue Haarsträhnen-System, das auf der PS5 und Xbox Series X zum Einsatz kommt. Die Standard-PS5 schaltet dieses Feature in den 60fps-Modi jedoch ab, während es auf der PS5 Pro in allen Modi aktiv bleibt. Auch die Beleuchtung profitiert von der höheren Leistung: Die Berichte von dynamischeren Lichtverhältnissen, die besonders in Nacht-Szenen für eine dichte Atmosphäre sorgen.

Auf PS5 Pro das neue Technik-Highlight

Die PS5 Pro bietet in der Summe eine Reihe klarer grafischer Vorteile: höhere Auflösungen, stabilere Bildraten, exklusives Raytracing und verbesserte Weitsicht. Spieler, die maximale visuelle Qualität suchen, werden mit der PS5 Pro die beste Version von „Assassin’s Creed Shadows“ erleben. Doch lohnt sich das Upgrade?

Für Besitzer eines hochwertigen 4K-Fernsehers oder Monitors mit VRR ist die Antwort: Ja! Die flüssigeren Bildraten, schärferen Texturen und erweiterten Beleuchtungseffekte könnten das Spielerlebnis deutlich verbessern. Wer hingegen bereits mit der Standard-PS5 zufrieden ist und keine extremen grafischen Ansprüche hat, dürfte auch ohne Pro-Upgrade eine beeindruckende Erfahrung genießen.