Assassin’s Creed Shadows: Die faszinierende Spielwelt in Japans Sengoku-Zeit

In „Assassin’s Creed Shadows“ nehmen die Spieler eine Reise durch das Japan der Sengoku-Zeit, einer der turbulentesten Epochen der japanischen Geschichte. Die Welt von „Assassin’s Creed Shadows“ zeichnet sich durch ihre atemberaubende, vulkanisch geprägte Landschaft aus, die nicht nur durch markante geografische Kontraste besticht, sondern auch tief in die Geschichte des Landes eingebettet ist. Diese Zeit, auch bekannt als die „Streiterreiche Periode“, war von fast einem Jahrhundert voller Bürgerkriege zwischen regionalen Clans geprägt. Die Landschaft, in der sich die Konflikte abspielten, wurde von den Entwicklern von Ubisoft mit höchster Präzision nachgebildet und bietet ein eindrucksvolles visuelles Erlebnis.

Die Schönheit der Natur Japans

Die Sengoku-Zeit fand nicht nur in den Städten und Burgen Japans statt, sondern auch in den weitläufigen, von Vulkanen geprägten Landschaften. In „Assassin’s Creed Shadows“ wurde die atemberaubende Natur dieser Region mit beeindruckender Detailtreue rekonstruiert. Die Spielwelt erstreckt sich über neun Provinzen im zentralen Japan, jede von einzigartigen geografischen und kulturellen Eigenheiten durchzogen. Das Grafikteam hat sich darauf konzentriert, jeder Provinz ihre eigene visuelle Identität zu verleihen, die sich von den anderen unterscheidet, um den Spielern das Gefühl zu vermitteln, wirklich durch diese historische Welt zu reisen. Die Vulkanlandschaften, mit ihren steilen Berghängen und Aschewüsten, stehen im starken Kontrast zu den üppigen, grünen Wäldern und ruhigen Reisfeldern, die oft im Zentrum der Spielererfahrung stehen.

Assassin’s Creed Shadows und die Schönheit Japans in der Sengoku-Zeit

Architektur und Detailtreue

Die Entwickler von „Assassin’s Creed Shadows“ haben sich nicht nur auf eine visuell beeindruckende Welt konzentriert, sondern auch auf eine akribische Genauigkeit bei der Darstellung der Architektur. Laut Thierry Dansereau, dem Art Director von „Assassin’s Creed Shadows“, basiert jedes Gebäude im Spiel auf echten historischen Bauplänen. Die Burgen, die als zentrale Punkte in der Spielwelt fungieren, wurden in enger Zusammenarbeit mit japanischen Experten erschaffen. Diese präzise Darstellung von realen Bauwerken ermöglicht es den Spielern, in die Geschichte einzutauchen und sich ein echtes Gefühl für die damalige Architektur und Baukunst zu verschaffen.

Das Architekturteam, unter der Leitung von Dominic Gladu-Despatis, hat zudem modulare Bausätze entwickelt, mit denen die Leveldesigner flexibel auf verschiedene Anforderungen reagieren konnten. Burgen, Tempel, gehobene Wohnhäuser und bescheidene Dörfer – jede Struktur ist sorgfältig ausgerichtet und trägt zum immersiven Erlebnis bei. Die Texturen, die das Team für die Gebäude verwendete, spiegeln das Handwerk des 16. Jahrhunderts wider und wurden auf der Grundlage intensiver Recherchen zu traditionellen japanischen Baumaterialien wie Holz, Gips und Keramikfliesen entwickelt.

Traditionelle Handwerkstechniken und Materialien

Ein besonders faszinierender Aspekt von „Assassin’s Creed Shadows“ ist die Tiefe, mit der sich das Team der Texturierung der Gebäude und der natürlichen Umgebung widmete. Dimitri Alexis, der leitende Materialkünstler, erklärt, dass das Team bei der Gestaltung der Texturen nicht nur moderne Techniken anwendete, sondern auch alte japanische Handwerkstraditionen in die Gestaltung einfließen ließ. Dies umfasst die Herstellung von Gips, das Färben von Keramikfliesen und Holzschutzmethoden, die bis heute Teil der japanischen Baukunst sind. Jeder Aspekt der Texturen, von der Alterung der Oberflächen bis hin zur Verfärbung durch Witterungseinflüsse, wurde genauestens auf die historischen Gegebenheiten abgestimmt.

Diese Liebe zum Detail zieht sich nicht nur durch die Gebäude und Stadtlandschaften, sondern auch durch die natürliche Umgebung. Die Biome des Spiels wurden mit der gleichen Hingabe erschaffen und spiegeln das beeindruckende Zusammenspiel von Natur und Architektur in der japanischen Kultur wider. Die Wälder, Berge und Küstenregionen wurden so realistisch gestaltet, dass sie fast greifbar wirken. Spieler können die Schönheit der Natur hautnah erleben, während sie sich auf ihre Reisen durch das Land begeben.

Assassin’s Creed Shadows Architektur und historische Genauigkeit

Hideout und Individualisierung

Ein weiteres herausragendes Merkmal von „Assassin’s Creed Shadows“ ist das sogenannte „Hideout“. In diesem Spiel können die Spieler ihren eigenen persönlichen Rückzugsort gestalten, was nicht nur den Gameplay-Aspekt bereichert, sondern auch eine weitere Dimension der Personalisierung bietet. Mithilfe von einfach zu bedienenden Bausätzen können Spieler ihre eigenen Refugien erschaffen und diese im Laufe des Spiels verbessern. Wenn Spieler immer mehr Reichtum anhäufen, können sie ihre Verstecke mit luxuriöseren Einrichtungen und beeindruckenden Gebäuden ausstatten, was dem Spiel einen weiteren kreativen Reiz verleiht.

Das „Hideout“ ist nicht nur ein praktischer Ort, um sich auszuruhen und zu planen, sondern auch ein Ausdruck der eigenen Spielweise und des Fortschritts. Thierry Dansereau, der Art Director des Spiels, beschreibt diesen Aspekt als eine Möglichkeit, die Spielerbindung zu stärken und den Spielern die Freiheit zu geben, ihre eigenen, einzigartigen Rückzugsorte zu erschaffen.

Mit „Assassin’s Creed Shadows“ hat Ubisoft nicht nur ein weiteres Kapitel der beliebten Reihe geschaffen, sondern auch ein meisterhaftes Werk der historischen und künstlerischen Gestaltung. Die akribische Detailtreue, die in die Darstellung der Architektur, der Texturen und der natürlichen Landschaften gesteckt wurde, lässt die Spieler tief in die Welt Japans eintauchen. Durch die ständige Betonung von Authentizität und historischer Genauigkeit ist das Spiel nicht nur ein visuelles Erlebnis, sondern auch eine Einladung, die Geschichte und Kultur des japanischen Archipels auf eine völlig neue Art und Weise zu erleben.

„Assassin’s Creed Shadows“ erscheint am 20. März 2025.