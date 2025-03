Assassin’s Creed Shadows: Eine unterhaltsame Bugliste, die sich gewaschen hat

Willkommen in der Schattenwelt von Assassin’s Creed Shadows, wo nicht nur Samurai und Shinobi lauern, sondern auch ein Rudel hartnäckiger Bugs. Ubisoft hat eine schöne Liste mit bekannten Problemen zusammengestellt, die derzeit das Spielerlebnis trüben können. Hier eine kleine Reise durch die kuriosesten und frustrierendsten Fehler, die euch erwarten.

Allgemeine Glitches: Wenn Schatten abstürzen

Assassin’s Creed steht traditionell für eine immersive Welt, doch manchmal bleibt die Immersion buchstäblich auf der Strecke. Wer sein Versteck zu sehr dekoriert, erlebt eventuell ein spontanes Spielende – durch einen Crash. Ebenfalls spannend: Nach einer längeren Spielsession kann der Sound verrückt spielen. Samurai ohne Audio? Klingt nach einer echten Stealth-Herausforderung.

Nichts ist nerviger, als wenn eine Quest sich weigert, fortzufahren. „Den Hunden zum Fraß vorgeworfen“ hängt fest, wenn man das Pech hat, sie während des Scout-Tutorials zu starten. Noch besser: In „Der verdrehte Baum“ kann man einen wichtigen Brief nicht plündern. Ubisoft hat immerhin eine Problemlösung: den Kommandanten einfach aus der Ferne ausschalten. Blöd nur, wenn man gerade keine Fernkampfwaffe oder Munition dabei hat.

Performance-Probleme und KI-Aussetzer

Das nächste Titel-Update soll einige Fehler ausmerzen, darunter die FPS-Begrenzung auf PS5 und Xbox im Hideout, die laut Ubisoft auf einen Bug zurückzuführen ist. Wer sein Teppo-Fähigkeitsbaum maximal aufgerüstet hat, schaut aktuell ebenfalls in die Röhre, da die Meisterschaftspunktzahl nicht korrekt berechnet wird.

Ebenfalls unterhaltsam: Die KI hat Probleme mit Shinobi-Glocken, die aus großer Distanz geworfen werden. Manchmal reagieren Gegner darauf, manchmal nicht. Vielleicht brauchen sie einfach ein besseres Gehör?

Quests und ihre „kreativen“ Lösungen

Besonders legendär sind die Bugs, die euch den Abschluss einer Quest vermiesen. In „Das Rad entlarvt“ kann es passieren, dass man die Quest nicht mehr beenden kann. Ubisoft rät: „Einfach den Schwierigkeitsgrad verringern.“ Natürlich, weil niedrigerer Schwierigkeitsgrad bekanntlich gegen verbuggte Spielmechaniken hilft.

In „Verlorene Ehre“ kann ein NPC zweimal sterben, falls er nach seiner Wiederbelebung mit Sprengstoff beschossen wird. Die empfohlene Lösung? Den Spielstand neu laden. Manchmal wäre eine „Zurückspulen“-Funktion in AC echt praktisch! Besonders witzig wird es in „Mein Name ist Yasuke“. Erschießt man Duarte aus erhöhter Position, bleibt er einfach stecken.

Assassin’s Creed Shadows ist ein ambitioniertes Abenteuer, doch aktuell müssen sich Spieler auf einige Hindernisse einstellen. Zum Glück arbeitet Ubisoft bereits an Fixes, aber bis dahin hilft nur Geduld – oder eine große Portion schwarzen Humors. Ansonsten läuft das Spiel ziemlich rund und wird von Spielern weltweit gefeiert.

Aktuell verfügbar ist das Update 1.0.1. Dieses behebt allerdings nur kleinere Probleme im Fotomodus.