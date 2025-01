Assassin’s Creed Shadows erneut verschoben!

Ubisoft hat soeben bekannt gegeben, dass der Release von „Assassin’s Creed Shadows“ ein weiteres Mal verschoben wird. Ursprünglich für Februar diesen Jahres geplant, wird das Spiel nun am 20. März 2025 erscheinen. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll genutzt werden, um das Feedback der Spieler einzuarbeiten und die Qualität des Spiels weiter zu verbessern. Doch was steckt hinter dieser Entscheidung?

