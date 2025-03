Assassin’s Creed Shadows: Erstes Update 1.0.1 erschienen – das steckt drin

Knapp eine Woche nach dem Release von Assassin’s Creed Shadows hat Ubisoft jetzt das erste Update 1.0.1 für das Samurai-Abenteuer veröffentlicht. Dieses fixt nur ein paar kleinere Probleme und nimmt auf der PS5 auch nur wenig Speicherplatz ein.

Erstes Update fixt den Fotomodus

Seit dem vergangenen Donnerstag können die Spieler das von Ubisoft erschaffene, virtuelle Japan der Samurai-Zeit entweder in den Stiefeln des Kriegers Yasuke, oder in den Socken der Shinobi Naoe erkunden. Nachdem Ubisoft in den vergangenen Jahren mehrmals mit Releases von spürbar unfertigen Spielen aufgefallen war, fiel der technisch hervorragende Zustand von Shadows zum Start positiv auf. Ein paar kleinere Probleme gibt es aber doch noch. Einen Teil davon haben die Entwickler jetzt mit einem Patch behoben.

Version 1.0.1 ist schon live. Die Downloadgröße ist dabei stark von der jeweiligen Plattform abhängig. Während es auf dem PC knapp 7 GB und auf der Xbox sogar mehr als 8 GB sind, nimmt der Download auf der PS5 „nur“ 1,41 GB in Anspruch. Ein weiterer Hinweis darauf, dass Ubisoft das Spiel im Vorfeld auf die Sony-Konsole optimiert hat, weil dort die allermeisten Stammspieler der Serie unterwegs sind.

https://twitter.com/assassinscreed/status/1904594135966757019

Der Hotfix kümmert sich um zwei konkrete Punkte:

Allgemeine Stabilisierungen: Das Spiel sollte jetzt insgesamt etwas flüssiger laufen.

Das Spiel sollte jetzt insgesamt etwas flüssiger laufen. Fotomodus: Das Abrufen von Fotos aus dem Fotomodus konnte zu Abstürzen führen. Dieser Fehler wurde entfernt.

Allzu große Änderungen bringt der Patch also nicht mit sich. Die Abstürze beim Fotomodus dürften nur die allerwenigsten Spieler überhaupt erlebt haben und wie sich die Stabilitätsverbesserungen in der Praxis auf das Spielgefühl auswirken, muss erst ausprobiert werden. Die Patchgrößen legen allerdings nahe, dass die größten Veränderungen auf dem PC und der Xbox Series X/S zu erwarten sind.

Assassin’s Creed Shadows hat insgesamt einen guten Start hingelegt und wird bei den Verkäufen innerhalb der eigenen Serie wohl nur vom 2020 erschienenen Valhalla übertroffen. Ob das reicht, um Ubisoft wieder in ruhigere Fahrwasser zu lenken, bleibt allerdings abzuwarten. Eindrücke zum Spieler liefert euch unser Game-Review.