Assassin’s Creed Shadows: Erwartungen, Hoffnungen und Kontroversen der Fans

Die Erwartungen an Assassin’s Creed Shadows sind hoch, trotz der anhaltenden Diskussionen und der vielen Kritik, die das Spiel im Vorfeld begleitet haben. Doch eines ist sicher: Die generelle Vorfreude der Fans bleibt überwältigend positiv. Auch wenn es immer wieder kritische Stimmen gibt, die sich vor allem über die Entwicklung der Serie und die immer wiederkehrenden Mechaniken beschweren, bleibt das Interesse an der neuesten Ausgabe der Assassin’s Creed-Reihe ungebrochen.

Was Fans von Assassin’s Creed Shadows erwarten

Eine Diskussion, die immer wieder auftaucht, ist die Frage, ob das Spiel den hohen Erwartungen gerecht werden kann, die an den jüngsten Teilen der Serie gestellt wurden. Seit Assassin’s Creed Origins hat Ubisoft die Reihe stärker in Richtung Rollenspiel ausgerichtet, was den Fans gut gefallen hat – nicht zuletzt in Assassin’s Creed Odyssey, das viele als einen der besten Teile der Serie ansehen. Ein Reddit-User bringt es auf den Punkt: „Es gibt viele schlechte Assassin’s Creed-Spiele, aber ich finde die stärkere Rollenspiel-orientierte Ausrichtung ab Origins wirklich gut. Besonders Odyssey fand ich fantastisch, auch wenn es etwas aufgebläht war.“ Die Entscheidung, die Serie mit ausgedehnten Rollenspielelementen zu bereichern, hat bei vielen Spielern gut funktioniert, und so erwarten sie, dass auch Assassin’s Creed Shadows diesem Trend folgt.

Der neueste Teil führt die Spieler in ein japanisches Setting – ein Thema, das in der Gaming-Welt auf reges Interesse stößt. Besonders die kulturellen Elemente, die mit der japanischen Geschichte und Mythologie verknüpft sind, haben das Potenzial, Fans weltweit zu begeistern. Ein Reddit-User zeigt sich besonders gespannt auf den Markt in Japan: „Ghost of Tsushima verkaufte sich super, und da Assassin’s Creed Shadows ebenfalls ein japanisches Setting hat, dürfte es auch große Verkaufszahlen erzielen. Ich frage mich, ob die Japaner mit Yasuke spielen wollen.“ Diese Frage verdeutlicht das Interesse an der kulturellen Authentizität des Spiels und der Spannung, wie es in verschiedenen Märkten, besonders in Japan, aufgenommen wird.

Assassin’s Creed Shadows wird von den Fans wie kein anderes Spiel erwartet

Freude überwiegt Bedenken

Trotz dieser positiven Erwartungen gibt es auch kritische Stimmen, die Ubisoft vorwerfen, in den letzten Jahren eine wenig innovative Richtung eingeschlagen zu haben. Ein Fan äußert sich deutlich: „Assassin’s Creed Valhalla ist eines der schlechtesten Spiele, die ich je gespielt habe, und trotzdem ist es das meistverkaufte AC-Spiel. Ubisoft mag nicht mehr das beste Image haben, aber dieses Spiel wird sich trotzdem verkaufen.“ Diese Bedenken spiegeln sich in der Frage wider, ob die Qualität des Spiels wirklich entscheidend für den Erfolg ist – oder ob der Name „Assassin’s Creed“ und die Fanschaft ausreichen, um auch Assassin’s Creed Shadows zu einem kommerziellen Erfolg zu machen.

Doch die Verkäufe allein sind nicht das einzige Kriterium. Einige Fans hoffen, dass Assassin’s Creed Shadows den hohen Standards von „Origins“ und „Odyssey“ gerecht wird, indem es nicht nur in Sachen Grafik und Gameplay glänzt, sondern auch eine tiefgehende, fesselnde Story bietet. Assassin’s Creed Shadows könnte sich durchaus als weiteres Highlight in der Serie etablieren, wenn es gelingt, die Stärken der letzten Teile zu bewahren und gleichzeitig neue, spannende Elemente einzuführen.

Das wohl größte Highlight wird das Setting

Die Landschaft Japans wird von vielen als das größte Highlight des Spiels genannt. „Schon allein die wunderschöne Landschaft Japans zu erkunden, reicht mir!“, erklärt ein weiterer Reddit-User, und die Vorstellung, Berge zu besteigen und das weite Land zu entdecken, ist für viele ein verlockender Gedanke. Die Rückkehr zum Abenteuer und die Freiheit, eine neue Welt zu entdecken, ist es, was viele Spieler an Assassin’s Creed so schätzen. Auch wenn die düstere Stimmung, die in den sozialen Medien oft thematisiert wird, viele Fans nicht abschreckt, bleibt die Frage, ob Assassin’s Creed Shadows das Zeug dazu hat, den Erfolg der letzten Teile zu wiederholen.

Trotz aller Kontroversen und Unsicherheiten hat Assassin’s Creed Shadows das Potenzial, ein weiteres erfolgreiches Kapitel in der Reihe zu schreiben – vor allem, wenn Ubisoft es schafft, die Fans mit einer packenden Story und einer stimmungsvollen Welt zu begeistern. Und auch wenn der Erfolg des Spiels möglicherweise nicht ausreicht, um die derzeitige Krise bei Ubisoft zu überwinden, dürfte Assassin’s Creed Shadows sicherlich ein weiterer Meilenstein in der Assassin’s Creed-Geschichte werden.