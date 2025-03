Assassin’s Creed Shadows – Fortschritt, Fähigkeiten und mehr im Deep Dive

Ubisoft hat mit „Assassin’s Creed Shadows“ einen weiteren Blick auf die Neuerungen im kommenden Titel gewährt. Insbesondere geht es um die Fortschrittsschleife, Skill-Trees und neue Fähigkeiten, die das Gameplay revolutionieren sollen. Fans der Reihe können sich also auf ein frisches Fortschrittssystem freuen, das die Charakterentwicklung tiefgehender und individueller gestalten soll.

Zwei Charaktere, zwei Herangehensweisen

Mit Naoe, der geschickten Shinobi, und Yasuke, dem kampferprobten Samurai, setzt „Assassin’s Creed Shadows“ auf zwei spielbare Protagonisten mit unterschiedlichen Archetypen. Laut Julien, Associate Game Director bei Ubisoft, war diese Dualität ausschlaggebend für eine Neuausrichtung des Fortschrittssystems:

„Zwei verschiedene Charaktere mit einzigartigen Archetypen in unserer feudalen japanischen Welt haben uns dazu gebracht, unsere Herangehensweise an den Spielerfortschritt zu überdenken. Unser Ziel war es, so nah wie möglich an der Philosophie der Meisterung und der Kampfkunst zu bleiben.“

Das bedeutet, dass Naoe und Yasuke jeweils über eigene Meisterungsbäume verfügen, die an ihre Waffen und Spielstile gekoppelt sind. Wer sich in das Reich der Schatten begeben will, kann mit Naoe neue Assassinen-Fertigkeiten erlernen, während Yasuke sein Samurai-Training perfektioniert, etwa durch den Wechsel der Waffe mitten in einer Combo.

Fortschritt durch Kampf und Erkundung

Die neuen Skill-Trees sind in zwei Hauptbereiche unterteilt: Waffenbäume und Archetypenbäume. Erstere erlauben das Erlernen neuer Combos und Techniken, um das Kampfpotenzial zu maximieren, während letztere für zusätzliche spielerische Tiefe sorgen. Yasuke kann beispielsweise in den Samurai-Baum investieren, um seine defensive Standhaftigkeit zu erhöhen, während Naoe ihre Tarnfähigkeiten verfeinert.

Fortschritt erfolgt durch das Sammeln von Meisterungspunkten, die man durch Quests, Nebenaktivitäten oder den Kampf gegen spezielle Feinde verdient. Ubisoft verspricht ein dynamisches Fortschrittssystem, das auf die individuellen Spielweisen der Spieler eingeht.

Wissen, Ausrüstung und Beute

Zusätzlich wird Wissen als Ressource eine tragende Rolle spielen. Ubisoft bestätigte, dass Spieler durch das Sammeln von Informationen ihre Umgebung besser verstehen und verborgene Geheimnisse lüften können.

Die Ausrüstung soll dabei ebenfalls eine größere Bedeutung haben. Waffen und Rüstungen können aus Schatztruhen geplündert oder von Gegnern erbeutet werden. Laut Ubisoft ist das Loot-System so gestaltet, dass es zufällige Entdeckungen fördert und den Spielern das Gefühl gibt, ständig neue Möglichkeiten zu entdecken.

Weitere Einblicke in das Spiel, die Charaktere, die Hintergründe und mehr, gibt es in unsere Artikelserie, die unterschiedlichste Aspekte beleuchtet.

Ob Assassin’s Creed Shadows die hohen Erwartungen erfüllen kann, wird sich ab dem 20. März zeigen, wenn das Spiel für alle verfügbar ist.