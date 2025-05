Assassin’s Creed Shadows – Größtes Crossover deutet auf Lichtschwerter im feudalen Japan hin

Ubisoft hat letzte Woche die erste Roadmap zu Assassin’s Creed Shadows vorgestellt und dabei eine „besondere Zusammenarbeit“ für Ende Mai angekündigt. Die Rede war unter anderem von „Überraschungen“. Offiziell weiß niemand, worum es geht – inoffiziell brodelt die Gerüchteküche, als hätte jemand mit einem Lichtschwert darin herumgestochert.

Lichtschwerter im Land der aufgehenden Sonne

Der wohl heißeste Hinweis: Konzeptzeichnungen von Charakter-Designer Tyler Ryan, die kürzlich von Access the Animus geteilt wurden. Zu sehen ist Protagonistin Naoe in Jedi- und Sith-Roben, bewaffnet mit Lichtschwertern in Blau und Rot. Die Artworks sind zwar schon älter, doch in Kombination mit aktuellen Events ergibt sich ein durchaus schlüssiges Bild.

Denn Ende April fand in Japan die Star Wars Celebration zum 20. Jubiläum von Episode III – Die Rache der Sith statt, und das von Ubisoft entwickelte Star Wars Outlaws wird am 15. Mai einen neuen Story-DLC namens A Pirate’s Fortune erhalten. Wer da keine Macht-Verbindung sieht, hat vermutlich nie versucht, einen Kyberkristall mit einer versteckten Klinge zu zerschneiden.

Kommt ein Crossover zwischen Assassin’s Creed und Star Wars?

Assassin’s Creed und seine wilden Crossover-Ideen

Ein Lichtschwert in einem Assassin’s Creed? Klingt absurd – ist aber gar nicht so abwegig. Im Universum der Reihe sind Erinnerungen längst zu Spielplätzen geworden, auf denen sich Abstergo-User dank modifiziertem Animus so ziemlich alles einbilden können. Ein Lichtschwert in Edo-Zeit-Japan? Warum nicht. Ob Isu-Artefakt oder einfach ein modded Memory-DLC – alles ist möglich.

Außerdem ist das Franchise für kuriose Crossovers bekannt. Assassin’s Creed Origins ließ Spieler mit einem Chocobo durch Ägypten reiten – dank einer Kooperation mit Final Fantasy XV. Wer die Nebenquest abschloss, durfte nicht nur einen gelben Vogel besteigen, sondern auch mit der Ultima-Klinge und dem Ziedrich-Schild durch die Wüste ziehen. Lore-Fans hatten damals schon Schnappatmung – Ubisoft blieb gelassen.

Ob Assassin’s Creed Shadows nun tatsächlich eine Jedi-Naoe auf uns loslässt oder doch etwas völlig anderes bringt, ist noch unklar. Klar ist nur: Die Kooperation erscheint noch im Mai – und bei Ubisoft bedeutet das meistens, dass es entweder verrückt, stilvoll oder komplett überdreht wird. Vielleicht auch alles auf einmal.