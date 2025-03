Assassin’s Creed Shadows: Lange Spielzeit und mögliche New Game Plus-Modi

Das kommende „Assassin’s Creed Shadows“ verspricht, die Grenzen der beliebten Spielreihe weiter auszudehnen, und dank neuer Informationen gibt es heute einen detaillierten Einblick in das, was uns erwartet. Genki hatte die Gelegenheit, mit Jonathan Dumont, dem Creative Director von Ubisoft, zu sprechen und spannende Details zu erfahren, die das Spiel zu einem der am meisten erwarteten Titel machen.

So viel Spielzeit bietet die Story

Die wichtigste Information, die aus dem Gespräch hervorgeht, betrifft die Länge der Hauptgeschichte des Spiels. Dumont erklärte, dass die Spieler etwa 30 bis 40 Stunden brauchen werden, um die Hauptgeschichte von „Assassin’s Creed Shadows“ durchzuspielen. Das klingt nach einer soliden und durschnittlich langen Kampagne für ein RPG. Doch wer glaubt, dass das Spiel damit endet, irrt sich. Denn wenn man auch die vielen Nebeninhalte in Angriff nehmen möchte, kann die Spielzeit auf stolze 80 Stunden ansteigen. Die Entwickler haben die offene Welt des Spiels als „riesig“ und „dynamisch“ beschrieben – ein wahres Paradies für Entdecker, das mit Leben und Abwechslung gefüllt ist.

Ein weiteres Highlight des Spiels ist die Einführung neuer Gameplay-Mechaniken, die für frischen Wind sorgen werden. Ein innovatives Tarnsystem, das auf Licht und Schatten basiert, lässt die Spieler in einer neuen Form der Stealth-Action eintauchen. Zudem können Spieler sich nicht nur verstecken, sondern auch hinlegen, was die Tarnmöglichkeiten weiter ausbaut. Der Enterhaken sorgt für zusätzliche Bewegungsfreiheit und ermöglicht es den Assassinen, schneller durch die Spielwelt zu navigieren. Eine interessante Neuerung ist das Spionagenetzwerksystem, mit dem die Spieler Informationen sammeln und ihre Taktiken verbessern können.

Doch Ubisoft hat noch mehr zu bieten: Ein dynamisches Schneidesystem wird es den Spielern ermöglichen, Objekte auf realistische Weise zu durchtrennen. Wo das Schwert zuschlägt, wird eine Markierung hinterlassen – ein Detail, das nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch spielmechanisch relevant sein könnte.

Was die technische Seite betrifft, so wird „Assassin’s Creed Shadows“ auf PS5 und Xbox Series X in zwei Modi verfügbar sein: einem 60-FPS-Leistungsmodus und einem 30-FPS-Qualitätsmodus, um sowohl eine flüssige Performance als auch beeindruckende visuelle Details zu bieten. Dieses Detail wurde bereits vor einigen Tagen bestätigt.

New Game Plus mit an Bord?

Eine der spannendsten Fragen bleibt jedoch die Einführung des New Game Plus-Modus. Obwohl dieser bisher nicht bestätigt wurde, erklärte Dumont, dass Ubisoft aufgrund des Spielerfeedbacks darüber nachdenkt, diesen und andere Modi einzuführen. Die Entwickler setzen auf das Feedback der Community, um das Spielerlebnis zu verbessern und neue Modi zu gestalten, die den Wiederspielwert des Spiels erhöhen.

Mit all diesen aufregenden neuen Features scheint „Assassin’s Creed Shadows“ trotz aller Kritik ein potentielles Meisterwerk zu werden. Die Mischung aus einer riesigen, dynamischen Welt, innovativen Gameplay-Mechaniken und der Möglichkeit für tiefgehende Erkundung sorgt dafür, dass Fans der Reihe sich auf eine spannende, lange Reise gefasst machen können. Und wenn Ubisoft dem Wunsch nach New Game Plus nachkommt, gibt es noch viele weitere Stunden Spielspaß zu entdecken.