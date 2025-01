Assassin’s Creed Shadows: Neue Collector’s Edition und mehr – jetzt vorbestellbar

Ubisoft hat es wieder getan: Mit Assassin’s Creed Shadows erwartet uns am 20. März 2025 der nächste große Teil der berühmten Spielreihe. Diesmal geht die Reise ins feudale Japan – ein Setting, auf das Fans seit Jahren hoffen. Neben der Standard Edition sorgen auch die Deluxe- und Collector’s Edition für Aufsehen. Was steckt drin? Das hat der Publisher heute ebenfalls enthüllt.

