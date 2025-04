Assassin’s Creed Shadows: Patch 1.0.2 bringt endlich PSSR-Support für PS5 Pro User

Ubisoft hat ein Einsehen – und zwar mit den Spielern, die sich seit dem Launch von Assassin’s Creed Shadows an allerlei Kleinigkeiten gestört haben. Mit dem frisch angekündigten Patch 1.0.2, der am 8. April erscheint, wird jetzt einiges glattgezogen – und das Update ist alles andere als ein kleiner Schluck aus der Pulle. Rund 12 GB schwer ist das Paket auf der PS5, und das merkt man: Der Patch räumt in fast allen Bereichen ordentlich auf.

Reiten wie ein echter Shinobi

Wer bislang durch die Städte von Japan geschlichen oder besser gesagt geschlichen wurde, weil das Pferd dort plötzlich in Zeitlupe verfiel, darf jetzt aufatmen. Oder besser gesagt: losgaloppieren. Die automatische Straßenverfolgung ist zurück und euer Ross bleibt auch in Städten endlich flott. Einfach Ziel markieren, zurücklehnen und die Landschaft genießen – oder schnell ins nächste Attentat reiten.

Das nervige Durchklicken beim Zerlegen oder Verkaufen von Beute hat ein Ende. Ubisoft bringt die heiß ersehnte Funktion, mehrere Items gleichzeitig zu markieren und loszuwerden. Ressourcenmanagement wird damit endlich zur Nebensache – so wie es sein sollte in einem Spiel, in dem Ninjas und Samurais sich durch halb Japan meucheln.

PS5 Pro: Jetzt wird mit PSSR aufgedreht

Eines der Highlights: Die PS5 Pro-Unterstützung ist jetzt offiziell an Bord. Die Konsole profitiert fortan von PSSR-Upscaling, das für schärfere Bilder und bessere Performance sorgt. Außerdem wurde der Balance-Modus mit Raytraced Specular aufgebohrt – sprich: glänzende Oberflächen glänzen jetzt auch wirklich. Wer vorher auf der Pro gespielt hat, sollte das Feature aber manuell im Videomenü aktivieren.

Auch an der Flexibilität wurde geschraubt. Ihr könnt nun gezielt einzelne Knoten in den Skillbäumen zurücksetzen, statt immer gleich alles zu resetten. Ideal, wenn man mal spontan von lautloser Schattenläuferin zu wütendem Berserker-Samurai wechseln will. Und falls ihr ständig zur Untersuchungstafel wolltet, aber euch das Menü-Gewühle nervte: Haltet einfach die Optionstaste gedrückt – und zack, seid ihr da.

Assassin’s Creed Shadows Patch 1.0.2 schraubt am Item-Menü

Natürlich gibt’s auch etliche Bugfixes, Performance-Verbesserungen und kleine Komfortfunktionen, von reparierten Quest-Bugs über visuelle Nachbesserungen bis hin zur verbesserten Gegner-KI. Besonders erwähnenswert: Ein Problem wurde gefixt, bei dem im Winter kein Schnee lag. Willkommen zurück, Frosty!

Patch 1.0.2 ist zwar offiziell kein „großes“ Titel-Update, fühlt sich aber genau so an. Besonders PS5 Pro-Nutzer und Vielspieler dürfen sich über spürbare Verbesserungen freuen – und alle anderen über ein Assassin’s Creed, das sich endlich ein gutes Stück runder anfühlt.

Die vollständigen Patch-Notes gibt es unter diesem Link.