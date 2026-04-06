Assassin’s Creed Shadows: Patch 1.1.10 bringt PSSR 2 und befreit den Bo-Stab

Ubisoft rollt am 7. April das Update 1.1.10 für Assassin’s Creed Shadows aus. Während PS5 Pro-Besitzer von der Integration von PSSR 2 profitieren, erhalten alle Spieler Zugriff auf eine neue Waffenklasse im regulären Loot-Pool: den Bo-Stab.

Der Patch 1.1.10 markiert einen technischen Meilenstein für die PS5 Pro. Wie Ubisoft in den Patch-Notes bestätigt, wird „Assassin’s Creed Shadows“ eines der ersten Spiele aus dem eigenen Portfolio sein, das die zweite Generation von Sonys KI-Upscaler (PSSR 2) nutzt. Das Ziel ist eine signifikante Steigerung der Bildqualität und Stabilität, ohne die Performance-Reserven der Konsole weiter zu belasten.

PSSR 2: Mehr Schärfe ohne Leistungseinbußen

Die neue Version der PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR 2) setzt direkt bei der Bildrekonstruktion an. Laut Entwicklerangaben führt der Wechsel zu einer „verbesserten Bildqualität und Performance“ über das gesamte Spiel hinweg.

Technisch bedeutet das vor allem eine sauberere Kantenglättung und weniger Artefakte bei schnellen Bewegungen. Spieler auf der PS5 Pro können erwarten, dass die visuelle Lücke zwischen dem Performance-Modus und dem Qualitäts-Modus weiter schrumpft, da die KI-Bibliothek nun effizienter arbeitet.

Der Bo-Stab wird Standard-Loot

Eine wesentliche spielerische Neuerung betrifft die Bewaffnung. Bisher war der Bo-Stab weitgehend an den DLC „Claws of Awaji“ oder spezifische Quests gebunden. Mit Patch 1.1.10 wird diese Waffenklasse für alle Spieler freigeschaltet.

Regulärer Loot: Nicht-legendäre Varianten des Bo-Stabs droppen nun als normale Beute in der Spielwelt.

Nicht-legendäre Varianten des Bo-Stabs droppen nun als normale Beute in der Spielwelt. Barrierefreiheit: Der Zugriff erfordert nicht länger den Besitz der Erweiterung, was die taktische Vielfalt im Kampf für die gesamte Spielerbasis erhöht.

Neben den technischen Highlights adressiert der Patch zahlreiche Bugs in der Spielmechanik und dem User Interface. Besonders relevant für Min-Maxer: Das Problem, bei dem Schadensboni im unbewaffneten Kampf nicht korrekt angewendet wurden, ist behoben. Zudem wurde das „Detailed Stat Sheet“ überarbeitet. Es zeigt nun Combo-Ender-Schaden präzise an und unterscheidet klar zwischen gecappten und ungecapten Statistiken.

Auch bei den Charakterfähigkeiten wurde nachgebessert. Yasukes passive Fähigkeit „Defensive Break Level 3“ zeigt nun korrekt +150 % Schaden bei Kollisionen an statt der bisherigen +50. Zudem wurden Probleme behoben, die den Spielfortschritt bei 97,89 % einfroren oder Schnellreisepunkte deaktivierten. Die vollständigen Patch-Notes lassen sich unter diesem Link nachlesen.

Patch 1.1.10 ist mehr als ein simpler Bugfix. Die Einführung von PSSR 2 zeigt, wie schnell Sony und Ubisoft die KI-Skalierung vorantreiben, um die PS5 Pro als Premium-Plattform zu rechtfertigen. Für Spieler bedeutet das Update ein technisch runderes Erlebnis und – dank des nun frei verfügbaren Bo-Stabs – mehr spielerische Freiheit im feudalen Japan.