Assassin’s Creed Shadows: Review-Embargo und große Zuversicht bei Ubisoft

Bleibt abzuwarten, ob Assassin’s Creed Shadows am Ende wirklich ohne weitere Verzögerung erscheint. Die Chancen stehen gut – doch wie jeder erfahrene Gamer weiß: Erst wenn das Spiel wirklich in den eigenen Händen hält, darf man sich sicher sein.

Aktuell liegt Assassin’s Creed Shadows laut internen Quellen bei rund 300.000 Vorbestellungen. Assassin’s Creed Odyssey konnte zum Release zwischen 400.000 und 450.000 Spieler am ersten Tag verzeichnen – eine Differenz, die Ubisoft in den kommenden Wochen noch aufholen muss. Die heiße Phase der Marketing-Kampagne könnte hier den entscheidenden Schub bringen.

Mehrere an der Entwicklung beteiligte Quellen haben bestätigt , dass sich das Spiel in der finalen Phase befindet. Ein Insider formulierte es sogar so: „Das Spiel ist so gut wie fertig.“ Falls Ubisoft nicht doch noch auf den letzten Metern über unerwartete Stolpersteine fällt, sollte der geplante Termin also bestehen bleiben.

Zwar sollte man in der Gaming-Welt niemals ein letztes „Versprochen!“ auf ein Release-Datum geben, doch Ubisoft macht bereits alle notwendigen Vorbereitungen für die heiß erwartete Veröffentlichung. Dazu gehören unter anderem ein verstärktes Marketing sowie die Festlegung des Embargos für Rezensionen. Laut aktuellen Plänen sollen die ersten Kritiken zu Assassin’s Creed Shadows bereits am 18. März 2025 online gehen.

Ubisoft zeigt sich optimistisch, dass Assassin’s Creed Shadows am 20. März 2025 planmäßig erscheinen wird. Insiderquellen bestätigen, dass sowohl Publisher als auch Entwickler fest an diesem Datum festhalten – und das trotz der berüchtigten Unberechenbarkeit der Spielebranche.

