Assassin’s Creed Shadows: Review-Embargo und weltweite Unlock-Zeiten enthüllt

Wann gibt es die ersten Tests? Laut aktuellen Berichten fällt das Review-Embargo für Assassin’s Creed Shadows ebenfalls auf den 18. März – also zwei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung. In der Gaming-Branche ist das ein gutes Zeichen: Spiele, deren Tests erst am oder nach dem Release erscheinen, haben gefühlt weniger vertrauen in die eigenen Spiele.

PC-Spieler hingegen müssen sich auf eine globale Zeitumstellung einstellen. Auf Steam wird der Titel weltweit zur selben Zeit veröffentlicht, nämlich am 19. März um 21:00 Uhr PDT, was 20. März um 04:00 Uhr GMT oder 13:00 Uhr JST entspricht. Wer Ubisoft Connect nutzt, sollte besser den offiziellen Tweet im Auge behalten – wer weiß, ob Ubisoft hier nicht noch eine kleine Überraschung parat hat.

Ubisoft hat auf X die offiziellen Veröffentlichungstermine für Assassin’s Creed Shadows enthüllt . Auf Konsolen gilt: Das Spiel wird am 20. März um exakt 00:00 Uhr Ortszeit freigeschaltet. Ein simpler, aber fairer Ansatz – wenn auch mit der üblichen Frustration für alle, die sich in unglücklichen Zeitzonen befinden.

