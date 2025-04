Assassin’s Creed Shadows Roadmap: Ubisoft plant große Japan-Abenteuer – und mit Überraschungen

Assassin’s Creed Shadows ist kaum auf dem Markt, da bläst der Publisher schon zur nächsten Offensive – und zwar mit einer Roadmap, die sich gewaschen hat. Statt nur Bugfixes und halbherzige Balance-Anpassungen kündigt man eine ganze Content-Lawine an, die das feudale Japan auch nach dem Abspann lebendig halten soll. Willkommen im goldenen Zeitalter des „Spiele als Service“-Prinzips – aber diesmal mit Samurai und stillen Klingen.

Was genau steckt drin? Zunächst einmal ein klar strukturierter Plan: Im Mai geht es los mit der ersten kostenlosen Story-Quest „Die Werke von Luis Frois“. Klingt nach Historienunterricht, wird aber hoffentlich spannender, als der Name vermuten lässt. Zusätzlich gibt es Codex-Updates und sogenannte „Quality-of-Life“-Verbesserungen. Wer also bislang noch an der Steuerung oder Menüführung verzweifelte, darf auf Besserung hoffen.

Kostenlose Story-Updates und Gameplay-Verbesserungen im Mai

Richtig spannend wird es Mitte Mai. Dann bringt Ubisoft das Parkour-Update an den Start – eine Art Turbo-Booster für eure akrobatischen Fähigkeiten. Dächer, Zäune, Pagoden – alles wird zum Spielplatz. Zeitgleich wird der Fotomodus überarbeitet, damit ihr eure coolen Ninja-Momente endlich ohne peinliche UI-Reste einfangen könnt.

Im Juni geht’s weiter: Neue Story, neuer Begleiter, neues Alarmsystem – und ja, endlich werden Hüte in Zwischensequenzen sichtbar sein. Kleines Detail? Vielleicht. Aber wir wissen alle, wie viel Stil bei Assassin’s Creed zählt.

Assassin’s Creed Shadows Roadmap

Geheime Kollaborationen: Welche Ubisoft-Charaktere könnten auftauchen?

Doch das wahre Mysterium sind die angekündigten Kollaborationen. Ubisoft schweigt sich noch darüber aus, was oder wer da auf uns zukommt. Wird Ezio plötzlich im Kimono durch Kyoto schleichen? Oder gibt’s ein Crossover mit Ghost Recon im Ronin-Stil? Fakt ist: Die Kooperationen sollen kostenlos sein und dürften für reichlich Gesprächsstoff sorgen. In der Vergangenheit hat Ubisoft schon gezeigt, dass man eigene Franchises gerne miteinander verknüpft – warum also nicht auch diesmal?

Und als wäre das alles nicht genug, wird im späteren Jahresverlauf die erste große Erweiterung „Claws of Awaji“ erscheinen. Was genau darin steckt, bleibt noch geheim, aber man kann mit neuen Regionen, Feinden und vielleicht sogar Gameplay-Mechaniken rechnen.

Ubisoft scheint also fest entschlossen, Assassin’s Creed Shadows nicht einfach auf den Markt zu werfen und dann zu vergessen. Stattdessen wird langfristig investiert – in neue Inhalte, Fanservice und Community-Wünsche. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein? Vielleicht. Aber wer sich auf ein Jahr voller Katanas, Kodex-Einträge und Koop-Knaller freut, dürfte mit dieser Roadmap auf seine Kosten kommen.