Assassin’s Creed Shadows – So funktioniert der neue Animus Hub

Mit Assassin’s Creed Shadows startet nicht nur ein weiteres Kapitel der epischen Saga, sondern auch eine neue Ära für die Spielreihe. Der Animus Hub, die neueste Erweiterung im Universum von Assassin’s Creed, stellt die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft dar. Als Spieler taucht ihr nicht nur in die Vergangenheit eurer Vorfahren ein, sondern betretet eine neue Dimension des Spielens – eine, die nahtlos zwischen den verschiedenen Epochen und Erlebnissen der Reihe hin und her wechselt. Doch was macht den Animus Hub so besonders? Was können wir von dieser neuen Funktion erwarten? Hier ist alles, was du wissen musst.

Der Animus: Die treibende Kraft hinter der Geschichte

Der Animus war schon immer ein zentraler Bestandteil der Assassin’s Creed-Reihe. Er ist der Schlüssel, der uns Zugang zu den genetischen Erinnerungen unserer Vorfahren gewährt und uns in die Geschichte eintauchen lässt. Doch der Animus ist mehr als nur ein technologisches Gerät – er ist das Herzstück des Spiels, das die Verknüpfung von Vergangenheit und Gegenwart ermöglicht.

Mit dem Animus Hub in Assassin’s Creed Shadows geht dieser Gedanke noch weiter. Der Hub ist nicht nur ein weiteres Feature, sondern eine komplette Plattform, die das gesamte Universum von Assassin’s Creed miteinander verbindet. In einer Welt, in der Vergangenheit und Gegenwart zunehmend verschmelzen, ist der Animus mehr als je zuvor ein faszinierendes und mächtiges Werkzeug. Im Spiel dient dieser als eine Art Startbildschirm, den man als erstes sieht.

Der Animus Hub: Deine Verbindung zur Assassin’s Creed-Welt

Was genau ist der Animus Hub? Ganz einfach: Er ist dein Tor zu einer Vielzahl von neuen Inhalten, die speziell für Assassin’s Creed Shadows entwickelt wurden. Der Hub wird direkt im Spiel integriert und bietet dir eine einzigartige Möglichkeit, in die Geschichte einzutauchen und zusätzliche Inhalte zu erleben. Doch der Hub ist mehr als nur ein Menü – er ist eine interaktive Plattform, die es euch ermöglicht, neue Quests zu erleben, die Zeitleiste der wichtigsten Helden der Reihe zu durchstöbern und sogar Belohnungen freizuschalten.

Im Animus Hub kannst du die verschiedenen Missionen in Assassin’s Creed Shadows erleben, aber auch Quests aus anderen Assassin’s Creed-Titeln wie Assassin’s Creed Mirage oder Assassin’s Creed Valhalla aufrufen, wenn diese auf deinem System installiert sind. So kannst du die komplette Reihe erleben, ohne das Spiel wechseln zu müssen – eine wahre Erleichterung für alle, die das komplette Universum in einem Rutsch genießen möchten.

Die Funktionen des Animus Hubs: Was du wissen solltest

Bevor ihr euch in die Tiefen des Animus stürzt, gibt es ein paar wichtige Dinge zu beachten. Der Animus Hub ist vollständig in Assassin’s Creed Shadows integriert und wird als zentraler Startbildschirm für das Spiel verwendet. Dabei handelt es sich nicht um einen eigenständigen Launcher, sondern um eine zentrale Anlaufstelle für alle relevanten und verfügbaren Inhalte. Alternativ sucht der Animus Hub nach dem entsprechenden Produkteintrag im PlayStation Store oder bietet für PlayStation Plus-User das Cloud-Streaming an, sofern verfügbar.

Ein wichtiger Punkt: Der Animus Hub ist derzeit nicht für Spiele vor Assassin’s Creed Origins verfügbar. Das bedeutet, dass du keine älteren Titel wie Assassin’s Creed 2 oder Assassin’s Creed Brotherhood im Hub auswählen kannst. Doch keine Sorge: Der Hub wird kontinuierlich weiterentwickelt, und mit der Zeit werden auch weitere Funktionen und neue Spiele unterstützt.

Der Hub bietet auch eine Reihe von modernen Inhalten, die die Geschichte von Assassin’s Creed Shadows erweitern. Hier tauchst du in die „Modern Day“-Geschichte ein, die die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet. Doch der wahre Clou des Hubs sind die Belohnungen, die du durch das Spielen freischalten kannst. Alle Belohnungen im Animus Hub sind kostenlos, und du kannst sie nur durch das Abschließen von Missionen verdienen. Keine Mikrotransaktionen, keine Echtgeldkäufe – einfach nur du und das Spiel.

Wichtige Funktionen im Überblick

Kostenlose Belohnungen : Alle Belohnungen im Animus Hub sind kostenlos und werden durch das Abschließen von Missionen freigeschaltet.

: Alle Belohnungen im Animus Hub sind kostenlos und werden durch das Abschließen von Missionen freigeschaltet. Verfügbarkeit auf allen Plattformen : Der Hub ist für alle Versionen von Assassin’s Creed Shadows verfügbar – von PlayStation 5 bis hin zu Windows PC und Mac.

: Der Hub ist für alle Versionen von Assassin’s Creed Shadows verfügbar – von PlayStation 5 bis hin zu Windows PC und Mac. Offline verfügbar : Der Hub funktioniert auch im Offline-Modus, allerdings sind einige Funktionen wie die Projektfunktionen und der Zugang zu Live-Inhalten nur mit einer Internetverbindung verfügbar.

: Der Hub funktioniert auch im Offline-Modus, allerdings sind einige Funktionen wie die Projektfunktionen und der Zugang zu Live-Inhalten nur mit einer Internetverbindung verfügbar. Zugang zu neuen Inhalten: Der Hub wird mit neuen Quests, Missionen und Belohnungen regelmäßig erweitert.

Die Einführung des Animus Hubs ist nur der erste Schritt in eine aufregende Zukunft für die Assassin’s Creed-Reihe. Ubisoft hat ehrgeizige Pläne, den Hub weiter auszubauen und die Geschichte von Assassin’s Creed noch stärker mit der modernen Welt zu verknüpfen. Der Animus Hub ist der ideale Ort, um all diese Entwicklungen zu erleben – und das wird erst der Anfang einer langen gemeinsamen Reise. Freue dich also auf viele neue Inhalte und spannende Erweiterungen, die in den kommenden Monaten und Jahren folgen werden.

Erstmals verfügbar wird der Animus Hub mit dem Release von Assassin’s Creed Shadows am 20. März sein.