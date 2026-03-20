Assassin’s Creed Shadows: So prägt die Technik die Zukunft der Serie

Während der Content-Support für „Assassin’s Creed Shadows“ nach nur einem Jahr endet, bleibt das Projekt im Maschinenraum von Ubisoft hochgradig relevant. Der Japan-Ableger war keine gewöhnliche Fortsetzung, sondern der Probelauf für eine technologische Neuausrichtung der Anvil-Engine.

Ein „kleines Wunder“ mit Langzeitwirkung

Art Director Thierry Dansereau bezeichnete den Release im Gespräch mit IGN anlässlich des ersten Jubiläums dennoch als Erfolg. Angesichts der komplexen Entwicklung, an der hunderte Mitarbeiter beteiligt waren, sei die Fertigstellung eines solchen Projekts ein „kleines Wunder“. Der Fokus verschiebt sich nun darauf, was von „Assassin’s Creed Shadows“ bleibt – und das ist vor allem der technologische Unterbau.

Das Spiel diente als wichtiger Wegbereiter für die Modernisierung der Anvil-Engine. Laut Dansereau wurden Systeme implementiert, die als direkter Standard in die DNA künftiger Assassin’s Creeds einfließen werden. Besonders zwei Innovationen stechen dabei heraus:

Real-Time Ray Traced Global Illumination (RTGI): Erstmals in der Seriengeschichte wurde die globale Beleuchtung komplett in Echtzeit berechnet. Diese Technik ersetzt statische Lichtkarten und ermöglicht eine physikalisch korrekte Lichtausbreitung, was die visuelle Tiefe der Welten massiv erhöht.

Erstmals in der Seriengeschichte wurde die globale Beleuchtung komplett in Echtzeit berechnet. Diese Technik ersetzt statische Lichtkarten und ermöglicht eine physikalisch korrekte Lichtausbreitung, was die visuelle Tiefe der Welten massiv erhöht. Atmos-System: Ubisofts neue Wetter-Technologie simuliert Wolkenbildung, Lichtverhältnisse, Wind und Regen dynamisch. Diese prozedurale Generierung sorgt dafür, dass die Spielwelt organisch auf Veränderungen reagiert, anstatt auf vorab festgelegte Skripte angewiesen zu sein.

Zusätzlich wurden Kernmechaniken wie Parkour, Stealth und das Kampfsystem unter der Haube grundlegend überarbeitet. Diese Verbesserungen sind laut Dansereau darauf ausgelegt, als „Legacy“ für alle kommenden Projekte zu dienen und die spielerische Freiheit sowie die KI-Interaktion dauerhaft zu verbessern.

Ein teurer Feldversuch für die Serie

Nüchtern betrachtet war „Assassin’s Creed Shadows“ für Ubisoft vor allem ein extrem teurer Feldversuch. Dass der Support nach nur einem Jahr endet, ist ungewöhnlich für die Serie, unterstreicht aber die Rolle des Spiels als Technologieträger.

Für Spieler bedeutet das: Shadows war der nötige Brückenschlag zur Next-Gen-Technik. Die Investition in RTGI und das Atmos-System war überfällig, um grafisch konkurrenzfähig zu bleiben. Wer künftige Titel wie Codename Hexe spielt, wird die Früchte dieser Arbeit ernten – in Form von glaubwürdigeren Welten und einer Engine, die endlich auf dem Stand der aktuellen Hardware-Generation angekommen ist.