Assassin’s Creed Shadows: Soundtrack entfesselt epische Klangwelten

Ubisoft hebt den Vorhang für die musikalische Seele von Assassin’s Creed Shadows. Das erste Album des Original-Soundtracks ist ab sofort verfügbar und wurde komplett vom renommierten Musik-Duo The Flight komponiert. Die beiden Musiker, Joe Henson und Alexis Smith, sind keine Unbekannten im Assassin’s Creed-Universum: Nach ihrem gefeierten Score für Assassin’s Creed Odyssey bringen sie nun das feudale Japan zum Klingen.

Tradition trifft Moderne: Eine auditive Reise nach Japan

Das Album verbindet traditionelle japanische Instrumente wie Koto, Shamisen, Shakuhachi und Taikos mit modernen Kompositionstechniken, um eine ebenso authentische wie mitreißende Soundkulisse zu erschaffen. Ein besonderes Highlight ist der Track Steel and Shadows, eine epische Neuinterpretation von Naoes Thema, das mit der Klangwelt der Tsuchibue, Koto und Taiko-Trommeln eine dichte Atmosphäre für die innere Zerrissenheit der Protagonistin schafft. Die Stimme von Akari MOCHIZUKI verleiht dem Stück eine zusätzliche emotionale Tiefe.

„Das feudale Japan ist ein Traum-Setting für Assassin’s Creed-Fans, und wir wollten diesem historischen Epos die perfekte musikalische Untermalung geben. Unser Ziel war es, die Sci-Fi-Wurzeln der Serie mit der traditionellen japanischen Musik zu verbinden. Vom ersten thematischen Konzept bis zur finalen Orchesteraufnahme war dieses Projekt eine Herzensangelegenheit“, erklären Alexis Smith und Joe Henson.

Assassin’s Creed Shadows Soundtrack

Pflichtprogramm für Fans

Wer tiefer in die musikalische Welt von Assassin’s Creed Shadows eintauchen möchte, kann sich freuen: Zwei weitere Alben, komponiert von Teke::Teke und Thunderdrum feat. Tiggs Da Author, erscheinen nach dem Release des Spiels am 20. März. Der jetzt veröffentlichte Soundtrack ist auf allen gängigen Musikplattformen verfügbar und bietet einen packenden Vorgeschmack auf das, was Spieler erwartet.

Ob als epische Begleitung beim Zocken oder als atmosphärischer Genuss für zwischendurch – dieser Soundtrack bringt das feudale Japan direkt ins Ohr. Also, Kopfhörer aufsetzen und in die Welt von Assassin’s Creed Shadows eintauchen. Der Soundtrack ist unter diesen Streaming-Diensten verfügbar.