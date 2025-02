Assassin’s Creed Shadows: Spiel weit vor Release im Umlauf, Spoiler voraus erwartet

Doch das hindert niemanden daran, Inhalte ins Netz zu blasen. Spoiler, Story-Details, Gameplay-Clips – all das dürfte in den kommenden Wochen regelmäßig durchsickern. Ubisoft wird sich mühsam abmühen, um Urheberrechtsverletzungen zu melden, doch wir wissen alle, dass das Internet unbarmherzig ist.

Eigentlich sollte Assassin’s Creed Shadows erst am 20. März erscheinen – doch das Internet hat andere Pläne. Erste Exemplare kursieren bereits auf Plattformen wie Reddit , Facebook Marketplace, und einige Glückliche (oder Unglückliche, je nach Perspektive) spielen schon fleißig. Woher diese Exemplare stammen, bleibt unklar, doch in der Regel werden Discs lange vor Release produziert. Was bedeutet das? Die geleakten Kopien laufen wohl auf einer älteren Version des Spiels, da ein Day-One-Patch noch aussteht.

What do you think?