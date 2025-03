Assassin’s Creed Shadows startet durch: 2 Millionen Spieler in Rekordzeit

Ubisoft kann endlich wieder jubeln: Assassin’s Creed Shadows hat in kürzester Zeit die Marke von zwei Millionen Spielern geknackt und damit den Start von Assassin’s Creed Origins und Assassin’s Creed Odyssey übertroffen. Bereits am Erscheinungstag wurden über eine Million Exemplare verkauft – ein Erfolg, der dem angeschlagenen Publisher dringend gelegen kommt.

Rettungsanker für Ubisoft?

Die letzten Jahre waren für Ubisoft alles andere als rosig. Skull and Bones dümpelt vor sich hin, Avatar: Frontiers of Pandora blieb hinter den Erwartungen zurück, und Star Wars Outlaws brachte offenbar auch nicht den Erfolg, den sich der Publisher von diesem Franchise gewünscht hat. Kein Wunder also, dass die Guillemot-Brüder – Ubisofts Gründer und Mehrheitsaktionäre – angeblich nach Investoren suchen, um eine neue Firma zu gründen, die sich gezielt um die größten Franchises des Unternehmens kümmern soll. Und was eignet sich besser als Aushängeschild für diesen Neuanfang als ein erfolgreicher Assassin’s Creed-Titel?

Assassin’s Creed Shadows knackt die 2 Millionenmarke

Steiler Aufstieg oder kurzes Strohfeuer?

Doch nicht alles ist Gold, was glänzt. Zwei Millionen Spieler klingen imposant, aber wie nachhaltig ist dieser Erfolg? Besonders interessant wird die Verteilung auf die Plattformen sein.

Eine spannende Entwicklung: Assassin’s Creed Shadows markiert Ubisofts Rückkehr zu Steam als Day-One-Plattform. Zwar erreichte das Spiel dort bislang nur einen Höchststand von 60.000 gleichzeitigen Spielern – eine vergleichsweise niedrige Zahl. Doch PC-Spieler sind es gewohnt, Ubisoft-Titel über Ubisoft Connect oder den Epic Games Store zu beziehen, was die wahren Verkaufszahlen auf dem PC verschleiern könnte.

Letztendlich bleibt abzuwarten, ob Assassin’s Creed Shadows ein echter Langzeiterfolg wird oder ob sich die Zahlen nach dem ersten Hype wieder abflachen. Ubisoft hat dringend einen Hit gebraucht – und zumindest der erste Eindruck deutet darauf hin, dass sie ihn geliefert haben. Die umfassende Kritik an dem Spiel im Vorfeld hat diesem ersten Erfolg jedenfalls nicht geschadet.

Ein paar Eindrücke aus Assassin’s Creed Shadows gibt noch einmal in unserem Review zum Spiel oder im nachfolgenden Videofazit.