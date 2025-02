Assassin’s Creed Shadows: Technische Einblicke und neue Features

Auch das Wettersystem in Assassin’s Creed Shadows wurde grundlegend überarbeitet. Auf Discord fragte Whaleheda, was es mit dem neuen Atmos-Tool auf sich hat und wie es sich von früheren Spielen unterscheidet.

In Assassin’s Creed Shadows wird diese Technologie mit neuen Features erweitert, darunter dynamische Jahreszeiten. Die globale Beleuchtung reagiert auf Veränderungen in der Umgebung – Schnee reflektiert anders als eine blühende Wiese.

What do you think?