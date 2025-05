Assassin’s Creed Shadows – Title-Update 1.0.4 erscheint morgen – Was ist neu?

Am 6. Mai erscheint das Title-Update 1.0.4 für Assassin’s Creed Shadows, und es bringt eine Reihe bedeutender Neuerungen und Verbesserungen mit sich, die das Spielerlebnis noch spannender machen werden. Dazu gehören auch die ersten neuen Story-Inhalte.

Neues Story-Paket: Die Werke von Luis Frois

Eines der Highlights des Updates ist das kostenlose Story-Paket „Die Werke von Luis Frois“, das den Spieler in die japanische Geschichte führt. In der Rolle von Naoe oder Yasuke ist es nun möglich, mit Luis Frois, einem Jesuitenmissionar, auf eine spannende Reise zu gehen. Die Quest beginnt nach dem Abschluss von „Der Weg, den er geht“ in Yasukes Tafel und führt die Spieler nach Azuchi, wo sie eine Reihe neuer Herausforderungen und Geheimnisse entdecken können. Das Story-Paket vertieft nicht nur das historische Setting, sondern bringt auch neue Charaktere und tiefergehende Einblicke in die Jesuitenmissionen.

Ebenfalls neu ist die Erweiterung der Codex-Datenbank. Auf vielfachen Wunsch haben die Entwickler nun Biografien zu den vielen Charakteren hinzugefügt, die im Spiel begegnet werden. Dies erlaubt es den Spielern, sich noch besser in die Welt von Assassin’s Creed Shadows einzutauchen und die komplexen Beziehungen und Hintergründe der Verbündeten und Feinde nachzuvollziehen.

Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Wie bei jedem großen Update wurden auch zahlreiche Fehlerbehebungen und Optimierungen vorgenommen, die das Spielerlebnis verbessern sollen. Unter den allgemeinen Änderungen befinden sich Verbesserungen der Benutzeroberfläche sowie zahlreiche Korrekturen für Quests, bei denen Spieler in der Vergangenheit auf Probleme stießen. So wurde etwa das Problem behoben, bei dem Spieler in der Quest „Abschweifen“ nicht mit Nakamura Tadashige sprechen konnten. Weitere Korrekturen betreffen die KI, die nun deutlich besser reagiert, und Probleme mit der visuellen Anpassung von Waffen und Schmuckstücken.

Besonders auffällig sind die zahlreichen Änderungen im Bereich „Verstohlenheit“ und „Kampf“. So wurden etwa Fehler behoben, bei denen Attentate nicht korrekt funktionierten oder die Waffen nicht richtig gewechselt werden konnten. Auch die Balance von Fähigkeiten wurde überarbeitet, um die Kämpfe flüssiger und herausfordernder zu gestalten.

Welt und Quests

Auch in der Welt von Assassin’s Creed Shadows gibt es einige wichtige Änderungen: Zu viele Hirsche, die auf den Straßen herumliefen, sind jetzt seltener anzutreffen, und Händler bieten keine mehrfachen Exemplare mehr desselben Gegenstands an. Außerdem wurde das Problem behoben, bei dem Spieler durch den Kauf und das Anlegen von Kopfbedeckungen aus dem Händlermenü geworfen wurden.

Für die Quests gab es zahlreiche Optimierungen, um die Spielerfahrung flüssiger zu gestalten. Ein Beispiel: In der Quest „Kampf des Kakushiba Ikki“ folgt Nagato nun immer dem richtigen Weg und Momochi Sandayu greift auch korrekt an, wenn dies erforderlich ist.

Zu den weniger sichtbaren, aber nicht minder wichtigen Änderungen gehören die zahlreichen Verbesserungen in Bezug auf Stabilität und Leistung. Verschiedene Absturz- und Stabilitätsprobleme wurden behoben, sodass das Spiel nun auch auf allen Plattformen stabiler läuft. Xbox-Spieler dürfen sich außerdem über den wiederhergestellten „Ausgeglichen“-Modus in den Leistungsoptionen freuen.

Das Titel-Update 1.0.4 für Assassin’s Creed Shadows bietet eine Fülle von Verbesserungen, die das Spielerlebnis deutlich aufwerten. Ob durch das neue Story-Paket „Die Werke von Luis Frois“, die Erweiterungen im Codex oder die unzähligen Fehlerbehebungen – dieses Update sorgt dafür, dass die Welt von Shadows noch lebendiger und fesselnder wird. Fans des Spiels können sich auf noch tiefere Einblicke in die Geschichte und zahlreiche neue Herausforderungen freuen.