Assassin’s Creed Shadows – Title Update 1.1.1 bringt Expansion, neue Features und Bugfixes

Manchmal fühlt sich ein Patch wie ein kleines Content-Paket an – und manchmal bringt er gleich ein halbes Spiel mit. Genau so wirkt Title Update 1.1.1 für Assassin’s Creed Shadows, das am 11. September veröffentlicht wird. Ubisoft liefert damit nicht nur eine lange Liste an Bugfixes, sondern auch die erste große Story-Erweiterung.

Claws of Awaji: Mehr als nur ein DLC

Herzstück des Updates ist die neue Expansion Claws of Awaji. Darin verschlägt es Naoe und Yasuke auf eine neue Inselregion, die von der Fraktion Sanzoku Ippa beherrscht wird. Über zehn Stunden frischer Content warten: neue Quests, legendäre Ausrüstung und sogar eine neue Waffe – den Bo-Stab. Vor allem Naoe profitiert von diesem akrobatischen Kampfstil, der frischen Wind ins Arsenal bringt.

Wer die Erweiterung nicht sofort kauft, bekommt trotzdem etwas davon mit. Denn Ubisoft spendiert allen Spieler:innen die kostenlose Quest „Go With the Bo“, die den Bo-Stab ebenfalls freischaltet. Ein kluger Schachzug, um Neugier auf den DLC zu wecken.

Mehr Freiheiten im Spielalltag

Neben Content bringt das Update auch Quality-of-Life-Features. Ab sofort können Spieler die Tageszeit gezielt vorspulen – ideal, wenn man für nächtliche Infiltrationen nicht ewig warten will. Auch das Hideout-System wächst: neue Ausbaustufen, bessere Scouts, zusätzliche Boni und sogar ein Komfort-Feature, das ganze Provinzen sichtbar macht, sobald alle Aussichtspunkte entdeckt wurden.

RPG-Fans freuen sich über den erhöhten Level-Cap auf 100 und neue Ausrüstungsstufen (Mythic und Artifact), die langfristig motivieren sollen – gerade für New Game+ oder kommende Inhalte.

Bugfixes und technische Verbesserungen

Natürlich darf bei so einem Patch die Fehlerbereinigung nicht fehlen. Zahlreiche Quests wurden gefixt, von blockierten NPCs bis hin zu Abstürzen. Auch Ausrüstungs-Bugs, fehlerhafte Fähigkeiten und kleinere Grafikprobleme sind laut Ubisoft behoben.

Mit Title Update 1.1.1 zieht Assassin’s Creed Shadows eine klare Linie. Bugfixes allein reichen nicht, stattdessen gibt es gleich eine neue Spielwelt, Features und mehr Motivation für Endgame-Spieler. Spannend bleibt die Frage: Wird Ubisoft dieses Tempo über das gesamte Jahr 1 halten?