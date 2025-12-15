Assassin’s Creed Shadows: Title Update 1.1.7 bringt neue Finisher und das Animus-Projekt

Ubisoft veröffentlicht am 16. Dezember Title Update 1.1.7 für Assassin’s Creed Shadows. Das Update liefert neue Finisher-Animationen, frische Animus-Inhalte und zahlreiche technische Korrekturen, während die Switch 2-Version einen Tag später folgt.

Das Update geht um 15 Uhr auf PS5, Xbox Series X|S, PC und Mac live; die Nintendo Switch 2-Version folgt am 17. Dezember. Die Patch-Größe variiert deutlich: von 4,53 GB auf PS5 bis 16,64 GB auf Xbox Series. Inhaltlich kombiniert Ubisoft sichtbare Gameplay-Erweiterungen mit einer langen Liste an Stabilitäts- und Komfortverbesserungen.

Die wichtigsten Neuerungen von Update 1.1.7

Mehr Stil im Kampf: Naoe und Yasuke erhalten neue Finisher-Animationen. Das ist kein Balance-Eingriff, sondern eine klare Antwort auf Community-Feedback: Kämpfe enden jetzt häufiger mit kurzen, filmischen Akzenten, mehr Varianz und weniger Wiederholung.

Animus Rift & Projekt „Defiance“: Mit „Lost and Found“ öffnet sich ein neuer Animus-Riss. Rätsel, Traversal und narrative Fragmente stehen im Fokus. Parallel startet das Animus-HUB-Projekt „Defiance“, das über Anomalien freischaltbare Belohnungen wie einen neuen Bo-Stab und Trinkets bietet. Kenner erkennen das bewährte Projekt-System, diesmal mit solideren Rewards.

Komfort und Progression: Der Tresor ist nun direkt über das Animus-Menü erreichbar. Zudem lassen sich Gold, Meisterschafts- und Wissenspunkte über tägliche Angebote im Exchange erwerben. Das beschleunigt Builds, ohne den regulären Spielfluss zu ersetzen.

Technik & Bugfixes

Gameplay-Korrekturen: weniger Exploits, mehr Verlässlichkeit: Auf Gameplay-Ebene entfernt Ubisoft gezielt Schlupflöcher. Ein Exploit, der doppelte Gravuren auf dem Sword of Fathoms erlaubte, wurde geschlossen. Auch kleinere, aber relevante Probleme wie nicht verkaufbare Naginatas oder falsch aktualisierte Perks bei nachträglichen Meisterschaftsänderungen wurden korrigiert.

Skill-Upgrades auf Rang 3 verlieren nun nicht mehr versehentlich Boni aus Rang 2. Zudem skalieren Bo-Stäbe bei mythischer und Artefakt-Qualität korrekt mit Affliction-Werten, ein Detail, das zuvor ganze Spielstile entwerten konnte.

Klarere Systeme statt Rätselraten: Mehrere Perks wurden sprachlich präzisiert. Affliction-Effekte benennen nun eindeutig, welche Zustände sie auslösen, abhängig vom gravierten Item. Auch der Perk „Affliction After Deflect“ wurde klargestellt: Er baut 35 Prozent Affliction auf, löst aber keinen vollständigen Status aus. Kleine Textänderung, große Wirkung für Theorie-Crafter.

Zusätzlich wurde sichergestellt, dass Lebensrückgewinnung nach Posture-Angriffen bei allen relevanten Gravuren zuverlässig greift – unabhängig von Waffentyp oder Ausrüstung.

Welt, Progression und Komfort: In der offenen Welt können Spieler nun pfeifen, während die „Follow Road“-Funktion aktiv ist – ein unscheinbares, aber atmosphärisches Detail. Wichtiger: Verdorbene Burgen und Gegner-Respawns verhalten sich jetzt konsistenter über Jahreszeiten hinweg. Save-Reload-Exploits verlieren damit ihre Wirkung.

Auch das Schmuggel- und Stall-System wurde UI-seitig bereinigt. Angezeigte Belohnungen entsprechen nun tatsächlich dem Inventarstand, selbst nach Upgrades – ein Punkt, der zuvor für unnötige Verwirrung sorgte. Mehrere Quests verlieren zudem ihre härtesten Blocker: unsterbliche NPCs, verschwundene Questgeber oder fehlende Marker wurden gezielt repariert. Fortschritt soll wieder Fortschritt bleiben, ohne Workarounds.

Für Spieler bedeutet Update 1.1.7 mehr Politur als Revolution. Ubisoft setzt auf Iteration: sichtbare Kampfmomente für die Motivation, saubere Systeme für den Langzeitfortschritt. Mit neuen Animus-Projekten und konsequenten Bugfixes hält Ubisoft den Takt.