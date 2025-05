Assassin’s Creed Shadows trifft Dead by Daylight – Albträume und ein Patch mit Gewicht

Ubisoft holt zum nächsten Schlag aus und bringt Assassin’s Creed Shadows direkt ins düstere Universum von Dead by Daylight. Das erste große Crossover der neuen Ära ist offiziell – auch wenn die Details aktuell noch im Schatten liegen. Ein Teaser auf X sorgt dennoch für ordentlich Gesprächsstoff: „Betritt den Nebel. Eine neue Dead by Daylight-Quest beginnt. Schlüpfe durch die Schatten. Überlebe die Tortur.“ – Willkommen in der Hölle der Assassinen.

Assassinen im Nebel – Crossover zwischen Horror und Historie

Im Video dazu: Naoe und Yasuke, die beiden spielbaren Charaktere aus Assassin’s Creed Shadows, kauern an einem Lagerfeuer – ein Bild, das jedem Dead by Daylight-Veteranen bekannt vorkommen dürfte. Bewacht werden sie von einer unheilvollen Gestalt, offenbar der neue Killer im Bunde. Was genau Spieler erwartet, bleibt unklar. Aber die Formulierung „Quest“ lässt vermuten, dass es sich um eine zeitlich begrenzte Challenge mit kosmetischen Belohnungen handeln könnte – ein bekanntes Format in Dead by Daylight.

Step into The Fog.

A new Dead by Daylight quest begins.

Slip through the shadows.

Survive the ordeal.#ACShadows × #DeadbyDaylight #TheFogIsCalling pic.twitter.com/E3c6Ja0NEt — Assassin's Creed (@assassinscreed) May 14, 2025

Der Crossover-Content erscheint am 27. Mai als Teil des zweiten großen Updates zu Assassin’s Creed Shadows. Dieses Update bringt nicht nur Horrorstimmung, sondern auch technische Verbesserungen. Darunter ein überarbeiteter Fotomodus und spürbare Optimierungen am Parkour-System, das zu Beginn noch leicht an Kritik einstecken musste. Eine sinnvolle Korrektur, wenn Ubisoft den Anspruch „Zurück zu den Wurzeln, aber modern“ wirklich ernst meint.

Interessant ist der Kontext: Ubisoft hatte gleichzeitig mehrere Titel verschoben – unter anderem The Division Heartland und XDefiant –, um der Qualität Vorrang vor dem Veröffentlichungsdruck zu geben. Der Publisher scheint aus der Vergangenheit gelernt zu haben und will das Vertrauen der Community zurückgewinnen – durch polierte Releases und sinnvoll integrierte Live-Elemente. Das Crossover zwischen Assassin’s Creed Shadows und Dead by Daylight könnte ein Symbol dieses neuen Ansatzes sein: keine lieblosen Marketing-Gimmicks mehr, sondern stimmige Inhalte, die zu den Spielen passen.

Bleibt zu hoffen, dass das fertige Event ebenso überzeugt wie die Idee dahinter. Denn die Nebel von Dead by Daylight sind kein Ort für halbgare Experimente – und die Schatten von Assassin’s Creed auch nicht.