Assassin’s Creed Shadows triumphiert – und zerschmettert Star Wars Outlaws

Ubisoft hat turbulente Zeiten hinter sich – sinkende Verkaufszahlen, strategische Fehltritte und düstere Übernahmegerüchte. Doch nun blitzt ein Hoffnungsschimmer auf: Assassin’s Creed Shadows schlägt ein wie ein Ninja-Katana. Innerhalb einer Woche verkaufte sich der Titel besser als Star Wars Outlaws in drei Monaten. Für Ubisoft, das zuletzt einige herbe Rückschläge einstecken musste, könnte dies der ersehnte Wendepunkt sein.

Ein Rekordstart für das Ninja-Epos

Bereits vor dem offiziellen Release war klar: Assassin’s Creed Shadows wird groß. Zwei Millionen Spieler tauchten zum Launch in die Welt des feudalen Japans ein, und auf Steam erreichte das Spiel einen neuen Serien-Parallelrekord. Doch die physischen Verkaufszahlen sorgen jetzt für noch größere Schlagzeilen.

Laut dem britischen Journalisten Chris Dring, der Zugriff auf Verkaufsdaten aus Großbritannien hat, ist Assassin’s Creed Shadows dort das bisher erfolgreichste physische Spiel des Jahres. Selbst Monster Hunter Wilds wurde mühelos überholt. Besonders bemerkenswert: Die Boxverkäufe in der ersten Woche übertrafen die von Star Wars Outlaws in drei Monaten. Ein herber Rückschlag für Lucasfilms Open-World-Abenteuer – und zudem eine Besonderheit, da physische Verkäufe in Großbritannien aus Sicht von Industriezahlen kaum noch eine Rolle spielen. Das zeigt sich folgend.

Ubisoft atmet auf – aber der Schatten von Valhalla bleibt

Im direkten Vergleich mit Assassin’s Creed Valhalla aus dem Jahr 2020 liegt Assassin’s Creed Shadows deutlich zurück. Ein klares Zeichen dafür, dass sich die Gaming-Landschaft verändert hat. Die physischen Verkäufe gehen branchenweit zurück, während digitale Absätze immer wichtiger werden. Heißt das, dass Assassin’s Creed Shadows doch nicht so erfolgreich ist? Nicht unbedingt.

Denn trotz der Differenz zu Assassin’s Creed Valhalla dürfte Ubisoft aufatmen. Das Unternehmen stand in letzter Zeit unter starkem Druck. Es gab Spekulationen, dass Tencent eine größere Beteiligung an Ubisoft anstreben könnte. Auch Microsoft wurde immer wieder als potenzieller Käufer ins Spiel gebracht. Die starken Verkaufszahlen von Assassin’s Creed Shadows könnten Ubisoft nun eine dringend benötigte Verschnaufpause verschaffen.

Ob Assassin’s Creed Shadows den langfristigen Umschwung für Ubisoft einleitet, bleibt abzuwarten. Doch für den Moment scheint es ein voller Erfolg zu sein – und ein deutliches Zeichen, dass die Faszination für Assassinen, Samurai und offene Spielwelten ungebrochen ist. Ubisoft mag wackeln, aber es ist noch lange nicht gefallen. Vielleicht ist Assassin’s Creed Shadows genau das, was das Unternehmen braucht, um wieder auf Kurs zu kommen.