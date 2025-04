Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft bereitet den großen Wurf vor

Nach einer eher stillen Post-Launch-Phase zu Assassin’s Creed Shadows wird der Schleier nächste Woche endlich gelüftet. Am 30. April will der Publisher konkrete Pläne für die Zukunft des Open-World-Abenteuers präsentieren – inklusive Update-Roadmap und ersten Details zu geplanten DLCs.

Das Samurai-Epos hatte bei seinem Release für gemischte Reaktionen gesorgt: Während einige Spieler die stimmungsvolle Welt und das neue Duo-Protagonisten-System feierten, hagelte es an anderen Stellen Kritik – sei es an technischen Problemen, schwankender Performance oder einem Mangel an Tiefgang in bestimmten Spielmechaniken.

Ubisoft kündigt große Enthüllung an

Seitdem war es still – fast schon zu still, was die weiteren Pläne betrifft. Ein einzelnes größeres Titel-Update brachte einige Bugfixes und die Unterstützung von PSSR auf der PS5 Pro, doch wirklich greifbare Nachbesserungen oder inhaltliche Ausblicke blieben bislang aus. Jetzt darf man hoffen, dass Ubisoft aus der Deckung kommt – und die Klinge nicht nur schärft, sondern auch in neue Richtungen lenkt.

Want to know what’s coming post-launch? Stay tuned April 30th. The journey continues #AssassinsCreed pic.twitter.com/U844408gCX — Assassin's Creed (@assassinscreed) April 23, 2025

Mehr Horror, mehr Inhalt? Das steckt womöglich im ersten DLC

Gerüchte über kommende Erweiterungen machen schon länger die Runde. Besonders heiß gehandelt wird das erste große Story-DLC „Claws of Awaji“, das laut Ubisoft sogar Elemente aus dem Horrorgenre einfließen lassen soll – ein mutiger Schritt für die traditionsreiche Serie. Sollte Ubisoft tatsächlich den Sprung wagen und in düstere, übernatürliche Gefilde eintauchen, könnte das Assassin’s Creed Shadows zu einem der spannendsten Einträge der Reihe machen.

Doch auch abseits neuer Inhalte stellt sich die Frage: Wie will Ubisoft auf das Feedback der Community reagieren? Kommen Balancing-Patches? Ein überarbeitetes Fortschrittssystem? Zusätzliche Gameplay-Modi? Vielleicht sogar ein „New Game+“?

Sicher ist nur: Die nächste Woche dürfte entscheidend werden für die langfristige Zukunft des Spiels. Bleibt zu hoffen, dass Ubisoft den Schatten nicht länger den Vortritt lässt – sondern mit klaren Visionen und transparenten Plänen überzeugt.

Was würdet ihr euch wünschen? Ein radikalerer Horror-DLC, mehr Fokus auf Stealth oder ganz neue Spielmechaniken? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.