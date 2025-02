Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft reagiert auf den größten Leak des Jahres

Ubisoft hat erneut mit einem frühen Leak zu kämpfen: Assassin’s Creed Shadows, das mit Spannung erwartete Open-World-Abenteuer, ist fast einen Monat vor seiner offiziellen Veröffentlichung ins Netz gelangt. Physische Kopien des Spiels sind offenbar in die Hände einiger Spieler geraten, was zu massiven Leaks von Gameplay-Material und Story-Details geführt hat.

Leak basiert auf unfertiger Version

Als Reaktion darauf hat Ubisoft eine offizielle Stellungnahme veröffentlicht. In einem Beitrag auf X bestätigte das Unternehmen, dass Kopien des Spiels bereits im Umlauf sind und forderte die Community auf, keine Spoiler zu verbreiten. Zudem betonte Ubisoft, dass Assassin’s Creed Shadows noch aktiv in der Entwicklung sei und der Day One-Patch in dieser Version fehlt.

„Wir sind uns bewusst, dass einige Spieler bereits vor der offiziellen Veröffentlichung auf Assassin’s Creed Shadows zugegriffen haben“, heißt es in dem Statement. „Unser Team arbeitet weiterhin an Updates und Patches, um die bestmögliche Spielerfahrung zu gewährleisten. Das online geteilte Material entspricht nicht der finalen Qualität des Spiels.“

Besonders brisant ist dieser Leak, da Assassin’s Creed Shadows bereits zuvor für Kontroversen gesorgt hat. Die Entscheidung, die Handlung ins feudale Japan zu verlagern, kam nicht bei allen Fans gut an, und mehrere Release-Verschiebungen haben die Geduld der Community auf die Probe gestellt. Nun, da unautorisierte Gameplay-Videos kursieren, dürfte es für Ubisoft noch schwieriger werden, die gewünschte Spannung für den offiziellen Release aufrechtzuerhalten.

Ubisoft bittet um Fairness unter Spielern

Ubisoft appellierte daher an die Spieler, Spoiler zu vermeiden und den offiziellen Kanälen zu folgen, um die finale Version des Spiels zu erleben. „Bleibt im Schatten, vermeidet Spoiler und freut euch auf den 20. März“, hieß es in dem Statement.

Ob dieser Leak die Verkaufszahlen oder die allgemeine Wahrnehmung des Spiels beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass Ubisoft in den kommenden Wochen einiges an Schadenkontrolle betreiben muss. Assassin’s Creed Shadows erscheint am 20. März für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.