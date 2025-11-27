Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft setzt 2026 auf „chunkigere Updates“

Manchmal sagen Studios weniger mit dem, was sie ankündigen, als mit dem, was sie weglassen. Bei Assassin’s Creed Shadows ist es diesmal genau dieser Zwischenraum, der spannend wird. Denn laut Associate Game Director Simon Lemay-Comtois arbeitet Ubisoft zwar weiter an frischen Inhalten für 2026 – eine zweite große Erweiterung wie Claws of Awaji steht aber vorerst nicht auf dem Plan.

Year 2: Fokus auf „chunkigere“ Updates statt klassischer DLCs

In einem Interview erklärte Lemay-Comtois, dass aktuell keine umfangreiche Expansion in der Größenordnung von Claws of Awaji vorgesehen sei. Das Team konzentriere sich stattdessen auf Updates, die das Spiel spürbar verändern sollen, ähnlich wie es das jüngste Update bereits getan hat, das unter anderem die Attack-on-Titan-Kollaboration und neue Nebenquests ins Spiel brachte.

Diese kommende Update-Strategie soll „reaktiver“ funktionieren: kleinere bis mittelgroße Content-Sprünge, dafür regelmäßiger und näher an dem, was die Community tatsächlich fordert. Das erlaubt Ubisoft, Trends schneller aufzugreifen und notfalls Kurskorrekturen vorzunehmen, ohne jahrelang an einem einzigen DLC festzuhängen.

Für Spieler bedeutet dies weniger Wartezeit und mehr Bewegung. Keine riesige Story-Erweiterung, aber vielleicht genau jene lebendigere Unterstützung, die ein Open-World-RPG wie Assassin’s Creed Shadows langfristig braucht.

Bleibt die Tür für eine große Erweiterung offen?

Ganz ausgeschlossen ist eine weitere XXL-Erweiterung allerdings nicht. Lemay-Comtois verwies selbst darauf, dass Assassin’s Creed Mirage überraschend ein großes, kostenloses DLC erhalten hat – Jahre nach dem vermeintlich „finalen“ Update. Ubisoft hält sich bewusst flexibel. Ob das bei Assassin’s Creed Shadows ähnlich läuft, hängt wohl auch davon ab, wie sich das Spiel 2026 entwickelt und wie die Updates aufgenommen werden.

Wenn Ubisoft seine Update-Strategie konsequent durchzieht, könnte Assassin’s Creed Shadows ein dynamischeres Jahr 2 erleben als viele Fans erwarten. Die große Story-Bombe bleibt aus, aber vielleicht ist gerade dieser flexiblere Ansatz die Chance, das Spiel über 2026 hinweg lebendig zu halten.

Die Frage bleibt: Reichen regelmäßige Content-Schübe aus, um eine Welt wie Shadows nachhaltig spannend zu halten, oder bleibt ohne große Erweiterung irgendwann die Luft raus?