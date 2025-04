Assassin’s Creed Shadows – Update 1.0.3 bringt Hotfix für HDR und PSSR auf der PS5 Pro

Ubisoft hat heute ein neues Update für Assassin’s Creed Shadows veröffentlicht, das vor allem eines tut: aufräumen. Der Patch 1.0.3 bringt diverse Bugfixes auf alle Plattformen – und ja, die Dateigrößen könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Xbox-Nutzer satte 11 GB herunterladen dürfen, begnügt sich die PS5-Version danke der Kraken-Technologie mit gerade mal 492 MB.

Verkaufsstopp im virtuellen Shop

Die auffälligste Änderung betrifft ein Feature, das erst mit dem Update 1.0.2 eingeführt wurde und Spieler nur kurz genießen durften: die Mehrfachverkaufsfunktion in Shops. Diese wurde kurzerhand deaktiviert – laut Ubisoft wegen „unerwarteter Probleme“. Was genau passiert ist, bleibt unklar. Gab es Item-Duplizierung? Goldexplosionen? Shopkeeper, die in Flammen aufgehen? Man weiß es nicht. Die Funktion kommt irgendwann wieder – sobald man sie repariert hat.

Was sonst noch neu ist – oder besser: nicht mehr kaputt

Auf PC wurden nervige Stotterprobleme entfernt, die manchen Spielern das Eintauchen in die japanische Sengoku-Ära erschwerten.

Ein nerviger Absturz während des Prologs – also dem Teil, den man nicht skippen kann – wurde ebenfalls behoben.

Visuelle Bugs wie die verzerrte Rüstung von Yasuke nach Ausweichbewegungen oder Probleme mit dem Drachenklaue-Waffen-Skin gehören nun (hoffentlich) der Vergangenheit an. Die visuelle Anpassung für diesen Skin ist übrigens wieder aktiviert. Sieht jetzt hoffentlich auch aus wie geplant.

Auch an der Audio-Front wurde geschraubt: Ein Bug, bei dem der Ton einfach ausstieg, wurde behoben.

PS5-Pro: Mehr Glanz, mehr Stabilität

Besitzer einer PS5 Pro dürfen sich besonders freuen: Probleme beim Zusammenspiel von HDR und dem neuen PSSR-Feature wurden behoben. Absturzursachen ebenfalls – was hoffentlich bedeutet, dass man das Spiel jetzt auch auf Sonys Edel-Konsole ohne Nervenzusammenbruch genießen kann.

Trotz dieser kleinen Wehwehchen ist Assassin’s Creed Shadows mittlerweile das Vorzeigebeispiel auf der PS5 Pro, die Ubisoft auf Augenhöhe mit High-End-PCs sieht: „Wir sind sehr zufrieden mit unserer PS5 Pro-Version und glauben, dass sie das ultimative Konsolenerlebnis für Assassin’s Creed Shadows bietet, das mit Ultra-High-End-PC-Gaming mithalten kann. Wir haben alle drei Kerntechnologien der PS5 Pro voll ausgeschöpft. Zusammen unterstützen sie unsere technologische Vision und lassen uns mit großer Vorfreude in die Zukunft blicken!“