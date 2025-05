Assassin’s Creed Shadows Update 1.0.5 – Dead by Daylight trifft auf Hanzo

Ubisoft läutet den Sommer mit einem Update ein, das Fans von Assassin’s Creed Shadows aufhorchen lässt: Patch 1.0.5 steht ab dem 27. Mai zum Download bereit und bringt nicht nur Verbesserungen unter der Haube, sondern auch ein Crossover, das niemand kommen sah – Dead by Daylight. Zwischen neuen Parkour-Moves, geheimen Schmuckstücken und einem Fotomodus auf Steroiden steckt dieses Update voller Überraschungen. Zeit, genauer hinzuschauen.

Dead by Daylight lässt grüßen – eine tödliche Quest für Naoe

In der brandneuen Quest, die aus dem Survival-Horror-Kosmos von Dead by Daylight stammt, bekommt es Naoe mit einer übernatürlichen Bedrohung zu tun. Gänsehaut inklusive: Die Mission verlangt mehr als nur Schwertkunst – ihr müsst die Mechaniken des Crossover-Events verstehen und meistern, um euch ein exklusives Banner und ein unheimliches Schmuckstück zu sichern.

Doch das war es noch nicht. Wer Lust auf mehr hat, findet im Ingame-Store ein zusätzliches DLC-Paket mit Outfits, Waffen, Reittieren und Accessoires im typischen DBD-Stil. Eine coole Idee, aber warum nicht mehr davon in die kostenlose Quest packen?

Weniger blutig, aber nicht minder spannend: Der neue Fotomodus ist das bislang größte Update dieser Art in der Geschichte der Serie. Hier lassen sich Tageszeit, Emotionen, Musik beim Bearbeiten der Bilder – alles kein Problem. Wer sich gern kreativ austobt, wird hier seine helle Freude haben.

Und dann wäre da noch diese mysteriöse Balatro-Anspielung: Ein neues Schmuckstück namens „Gewinnende Hand“ für Naoe und Yasuke soll mit einem legendären Vorteil daherkommen – doch wie man es bekommt? Das verrät Ubisoft bisher nicht. Rätselraten inklusive, und die Community spekuliert bereits wild.

Qualität der kleinen Dinge: Quests, Bugs und Balance

Neben diesen Highlights bringt das Update auch einige sinnvolle Verbesserungen: Die Parkour-Mechanik wurde verfeinert, inklusive neuer Vertikalsprünge und einer besseren Sprintsteuerung. Außerdem gibt es Bugfixes satt – unter anderem für Quest-Hänger, Grafikfehler und ein Inventar-Problem, das Spieler wochenlang in den Wahnsinn trieb.

Auch die Spielökonomie wurde angefasst: Händler verlangen künftig mehr Mon für Ressourcen, während das Erledigen von Verträgen lukrativer wird. Wer also in Zukunft alles einfach kaufen will, muss tiefer in die Tasche greifen – oder eben das tun, was ein Assassine am besten kann: Aufträge erledigen.