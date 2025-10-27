Assassin’s Creed Shadows Update 1.1.4 bringt „Corrupted Castles“ und verbessertes Parkour-System

Ubisoft legt nach: Mit dem Title Update 1.1.4 für Assassin’s Creed Shadows erscheinen am 28. Oktober gleich mehrere Neuerungen, die das Spiel spürbar erweitern. Das Highlight sind die Corrupted Castles, eine Art Endgame-Aktivität, bei der bereits abgeschlossene Festungen in einer neuen, gefährlicheren Version zurückkehren.

Diese sogenannten „verunreinigten“ Orte sind nun von Animus-Anomalien befallen, inklusive aggressiverer Samurai-Gegner und besonderer Belohnungen. Wer alle Feinde erledigt, kassiert Ausrüstung und Gold, was den erneuten Durchlauf lohnenswert macht. Freigeschaltet werden die Burgen ab Level 30, sobald man mindestens drei Festungen abgeschlossen hat. Bis zu fünf dieser Orte erscheinen pro Saison auf der Karte – ein solider Anreiz, regelmäßig zurückzukehren.

Feinschliff für Parkour-Fans

Neben neuen Inhalten als Teil der Herbst-Roadmap geht Ubisoft auf Community-Feedback ein. Das Update erweitert das Parkour-System, das schon beim Launch gemischte Reaktionen hervorgerufen hatte. Mit dem neuen „Advanced Parkour“-Modus können Spieler physische Grenzen komplett ausschalten, etwa, um riskante Seitensprünge oder Rückwärtssprünge ohne Höhenlimit auszuführen. Das System reagiert dynamischer, lässt mehr Freiheiten und richtet sich klar an Veteranen, die das Traversal-Gameplay perfektionieren wollen.

Zudem wurde das Greifen von Kanten auf Objekte wie Balken oder Laternen erweitert, ebenso wie ein manueller Sprung von nicht stehenden Objekten. Der Directional Catch Ledge kehrt zurück, mit dem man im Fall der Fälle eine Kante „retten“ kann. Kleine, aber effektive Änderungen, die das Spielgefühl deutlich flüssiger machen dürften.

Corrupted Castles und neues Parkour-System bringen frischen Wind nach Feudaljapan.

Goldwaffen und zahlreiche Bugfixes

Abseits der neuen Systeme führt Ubisoft mehrere Goldwaffen ein, die durch verschiedene Herausforderungen freigeschaltet werden, etwa durch Meditationen, Kata-Übungen oder das Erreichen bestimmter Levelgrenzen. Auch die wöchentlichen Anomalien wurden angepasst, um Fortschritt und Belohnungen besser auszubalancieren.

Wie üblich enthält das Update eine lange Liste an Fehlerbehebungen, von schwebenden Treppen bis zu inkorrekten Animationen und Abstürzen. Einige humorvolle Patchnotes zeigen, dass Ubisoft sich seiner kuriosen Bugs bewusst ist („Naoes Augen bleiben nicht länger offen – du okay, Naoe?“). Die vollständigen Patch Notes gibt es unter diesem Link.

Patchgrößen:

PS5: 3,44 GB

Xbox Series X|S: 9,97 GB

PC: 9,4 GB

Steam: 4,7 GB

Mac: 9 GB

Update 1.1.4 für Assassin’s Creed Shadows wirkt wie ein gelungenes Zwischenupdate: neue Aktivitäten, spürbare Gameplay-Verbesserungen und der Versuch, auf die Community zu hören. Die Corrupted Castles bringen frischen Endgame-Content, während das Parkour-Update endlich mehr Kontrolle und Dynamik bietet. Wenn Ubisoft dieses Tempo beibehält, könnte das Spiel langfristig zu einem der technisch rundesten Assassin’s-Creed-Teile der letzten Jahre werden.