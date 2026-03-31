Assassin’s Creed Shadows: Update 1.1.9 bringt neue PSSR 2-Version für PS5 Pro

Ubisoft integriert am 7. April 2026 mit dem Title Update 1.1.9 eine aktualisierte Version von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR 2) in „Assassin’s Creed Shadows“. Das Upgrade verbessert die Bildstabilität und Detailrekonstruktion in allen Grafikmodi der PS5 Pro.

Während das Spiel bereits zum Launch die erste PSSR-Version unterstützte, soll die aktualisierte Bibliothek eine präzisere Pixel-Analyse ermöglichen, um visuelle Artefakte zu minimieren und die Bildqualität über die verschiedenen Leistungsmodi hinweg zu vereinheitlichen.

Optimierte Detailrekonstruktion in komplexen Szenen

Die technische Überarbeitung zielt primär auf die Schwachstellen bisheriger Upscaling-Verfahren ab: feine, bewegte Geometrien und Raytracing-Rauschen. Laut Technical-Director Robert Foriel und Nicholas Lopez profitiert das Spiel in drei Kernbereichen:

Vegetations-Darstellung: Durch das Atmos-System simulierte Gräser und Blätter neigten in der Bewegung oft zu Ghosting oder Detailverlust. Die neue PSSR-Version soll einzelne Grashalme auch bei Wind scharf abgrenzen und Flimmern in Distanzvegetation reduzieren.

Durch das Atmos-System simulierte Gräser und Blätter neigten in der Bewegung oft zu Ghosting oder Detailverlust. Die neue PSSR-Version soll einzelne Grashalme auch bei Wind scharf abgrenzen und Flimmern in Distanzvegetation reduzieren. Partikeleffekte und Transparenz: Die KI-Bibliothek erkennt nun besser, welche Bewegungsvektoren für transparente Ebenen (Rauch, Funken) relevant sind, was zu einer stabileren Darstellung führt.

Die KI-Bibliothek erkennt nun besser, welche Bewegungsvektoren für transparente Ebenen (Rauch, Funken) relevant sind, was zu einer stabileren Darstellung führt. Raytracing-Entrauschung: Raytracing erzeugt systembedingt „Rauschen“, da pro Frame nur eine begrenzte Anzahl an Strahlen berechnet wird. Der neue Algorithmus filtert diese Artefakte bei Reflexionen und der Umgebungsverdeckung (Ambient Occlusion) effektiver, ohne das Bild weichzuzeichnen.

Auswirkungen auf Performance- und Qualitätsmodi

Ein entscheidender Punkt für Spieler ist die Anwendung auf alle Grafik-Konfigurationen (Performance, Balanced, Quality). Da „Assassin’s Creed Shadows“ auf Dynamic Resolution Scaling (DRS) setzt, schwankt die interne Render-Auflösung je nach Lastszenario. PSSR dient hier als Brücke: Es soll den Qualitätsverlust bei niedrigeren internen Auflösungen im Performance-Modus abfangen, sodass der optische Unterschied zum nativ höher auflösenden Quality-Modus schrumpft.

Technisch gesehen ist die schnelle Implementierung bemerkenswert. Laut Ubisoft waren nur minimale Code-Anpassungen nötig, um von der ersten auf die zweite PSSR-Generation zu wechseln. Dies deutet darauf hin, dass Sony die Integration für Entwickler modular und abwärtskompatibel gestaltet hat, was kurzfristige Qualitäts-Boosts für bestehende PS5-Pro-Titel wahrscheinlicher macht.

Das PSSR-Update ist kein bloßes Marketing-Versprechen, sondern adressiert die spezifischen Hardware-Stärken der PS5 Pro. Für Spieler bedeutet das: Weniger Bildflimmern in den bewaldeten Regionen Japans und eine sauberere Bildruhe bei 60 FPS. Wer auf der Pro spielt, sollte das Update am 7. April zwingend mitnehmen, da es die visuelle Kluft zwischen flüssigem Gameplay und hoher Bildschärfe weiter schließt.