Assassin’s Creed Shadows: Warum Ubisoft erst jetzt bereit für Japan ist

Dumont betonte in diesem Zusammenhang auch die dynamische Natur der riesigen offenen Welt von „Assassin’s Creed Shadows“. Neben Tag- und Nachtsystemen wird das Spiel Jahreszeiten und kleinere Klimaveränderungen haben, wie man sie in diesem Detailgrad noch nicht gesehen hat.

Dass technologische Entwicklungen kreative Grenzen verschieben, ist kein neues Phänomen. Yoshio Sakamoto ließ „Metroid Dread“ jahrelang in der Schublade liegen, weil die Hardware nicht ausgereift genug war. Todd Howard brauchte Jahrzehnte, um seine Vision für „Starfield“ umzusetzen. Auch FromSoftware konnte erst mit besserer Technik die düstere Welt von „Dark Souls“ zum Leben erwecken. Ubisoft reiht sich mit „Assassin’s Creed Shadows“ in diese Liste ein.

Ubisoft hat lange gebraucht, um Assassin’s Creed endlich nach Japan zu bringen – und laut Creative Director Jonathan Dumont lag das nicht nur an kreativen Entscheidungen, sondern auch an technischen Limitierungen. Bei einem Event in Kyoto gab Ubisoft neue Einblicke in die Entwicklung von „ Assassin’s Creed Shadows “ und betonte, dass sie erst jetzt über die „richtigen technischen Fähigkeiten“ verfügten, um das Setting überzeugend umzusetzen.

